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科學營

馮美麗（加州，學園雙語學校）

每年學校的五年級學生都可以參加科學營，今年我們去米遜泉營地。原來是五天的科學營，因為病毒變成四天，後來又因為暴風雨只剩兩天，但我還是覺得很有趣。

在米遜泉營地，我看到很多不同的植物。有些植物可以吃，有些植物可以貼在臉上，他們叫做黏猴葉子。我們看到一種石頭，可以在你的臉和手上畫畫，還看到香蕉蛞蝓（鼻涕蟲）和火蜥蜴。我們把香蕉鼻涕蟲放在每個人的臉上，開玩笑說我們都成為香蕉鼻涕蟲俱樂部的會員。

在米遜泉營地，我們有攀岩、有夜間健行，還跳了穀倉舞。此外，我也在科學營學到很多知識，更了解貓頭鷹，知道牠們的耳朵跟我們不一樣，也學到牠們的眼睛很大，喜歡吃大鳥和蟲子。

總之，科學營是一個很好玩和很有教育性的活動，我很高興在小學畢業以前可以參加這個有趣的活動。

黃詩穎（加州，學園雙語學校）

每年學園小學五年級的學生可以參加科學營。去年我看到姊姊去科學營，我就很羨慕，今年終於換我去，真是非常有趣！

在科學營，我看到很多不同動物和植物，我學到了可以吃的植物是紅木酢漿草和花旗松，也知道黏猴葉子可以貼在臉上，而且很涼爽。

在科學營，我有最好的室友，我們的房間有暖氣和浴室。科學營的食物也非常好吃，我們吃了漢堡、橙汁雞丁、義大利麵，還有加楓糖漿的法式吐司。

我覺得最好玩的是我們健行到營地最高的地方「鷹的著陸點」。那裡的景色非常漂亮，我們爬上了一棵叫做橡樹媽媽的老橡樹。但是下山的時候泥很多、泥堆很深，我的鞋都被吞沒掉一半了！

我最喜歡放香蕉鼻涕蟲在臉上和穀倉舞的活動，也喜歡最後一天在聖他庫斯碼頭解剖魷魚。

參加科學營讓我很開心，我永遠都不會忘記在科學營的冒險經歷。

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