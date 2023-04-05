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蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

誰拿了我的彩蛋

白丁（馬里蘭州）

茗茗起了個大早，這天是搬新家後第一個復活節

她提起小籃子，興沖沖去院子裡找彩蛋。

很快，茗茗在草叢裡找到第一個彩蛋，又在灌木叢裡找到第二個彩蛋，第三個彩蛋在百合花下找到，第四個彩蛋在竹籬笆旁找到。

茗茗高高興興提著一籃子彩蛋給爸爸看，爸爸笑著說：「我還藏著四個彩蛋呢，慢慢找吧。」於是，茗茗又去院子裡找。

不知從哪裡鑽出小兔和小貓，見茗茗滿頭大汗，小兔上前問道：「大眼睛的小姊姊，妳在忙什麼呀？」茗茗說：「我在找四個彩蛋，你們有見到嗎？」小兔和小貓噗哧地笑了：「那四個彩蛋藏在四個樹洞裡，早被我們找到了。」

茗茗生氣地說：「真沒想到，原來是你們拿了我的彩蛋！」聽茗茗這樣說，小兔和小貓驚呆了，一聲不響地瞅著她。茗茗提高聲音說：「耳聾了嗎？還不快去把彩蛋還給我！」

一會兒，小兔和小貓乖乖地捧來四個彩蛋，放在茗茗腳下。

小貓說：「原先這兒的主人是個老爺爺，他身邊沒有小孩。每年復活節，老爺爺會和我們玩藏彩蛋的遊戲。他把彩蛋藏進樹洞裡，讓我們去找，誰找到就屬於誰。」

聽小貓這樣說，茗茗非常吃驚，一聲不響地瞅著小貓。原來這兒住過一位老爺爺，每年復活節在院子裡為小兔和小貓藏彩蛋呢！茗茗紅著臉說：「對不起，我收回剛才說的話，這四個彩蛋既然是你們找到的，就應屬於你們。老爺爺跟你們說的話，仍然管用。」

小兔和小貓樂了：「真的嗎？這四個彩蛋都送我們？」茗茗連連點頭，小兔和小貓高高興興地捧著彩蛋回去了。

望著小兔和小貓的背影，茗茗心想：搬來新家那一天，小兔和小貓在屋前迎接我，小鳥站在屋檐上跟我打招呼，我卻理都不理，真不懂禮貌，羞死人了！

過了一會兒，茗茗見屋後那棵樹上有一個鳥房子，裡面有鳥喝的水，還有鳥吃的小米，小鳥快活地飛進飛出，鳴叫的聲音格外動聽。

茗茗想：那小巧的鳥房子，一定是老爺爺做的。從今往後給小鳥添水添食，就是我的光榮任務。

她想到這，就像見到那位老爺爺慈祥地對著自己笑呢！

復活節 小米

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