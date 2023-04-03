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旅途中遇到的一些人

陳思（北卡羅萊納州）

記得在學校聽過一句名言：「人們會忘記你當時說的話，也會忘記你當時做的事，但他們永遠都不會忘記你留給他們的美好感受。」我在最近的匈牙利旅途中遇到一些人，他們的外表雖已在記憶中變得模糊，但我現在仍能感受到當時心中漾起的暖意。

在匈牙利的超市和小店裡，會說英文的店員很少，商品標價也很少有英文，這給不會說匈牙利語的我們造成了一些麻煩。有一次，我們逛菜市場時，媽媽發現甜點區裡有一個像山楂糕的東西。難道匈牙利人也吃這個？一旁路人看到我們一臉茫然地盯著這個「山楂糕」，便笑著走過來，並用英語為我們解釋。原來，這是一種果糕，用一種特殊的匈牙利果子做的。他一邊用手比畫著原本果子的樣子，一邊解釋說，這些比蘋果小一點的果子長在山上，生吃很酸，因此人們就把它做成了果糕，果糕的味道甜甜酸酸的，深受孩子們喜愛。聽完他生動的解釋後，我們肯定要買來嘗一嘗呀，於是他又和只會說匈牙利語的店主溝通，幫助我們把果糕買下來。

他是我記起的第一個人。再想想接下來還有兩個人。

第二件事發生在一個不顯眼的家庭式越南餐廳。我們在那吃飯時，主人的小孩在室內快活地蹦跳走動。付過錢準備離開時，老闆娘從櫃台後走了出來，手中拿著一小袋糖，笑意滿滿地塞進我手中，還用不流利的英文問我，如果不喜歡這種的話，可以幫我換別的味道。已經十四歲的我有點尷尬地接受了這小袋糖，連忙感謝這位親切的老闆娘。她送我們出門，笑著目送我們離開。

第三個有趣的人是一個餐廳女服務員。不大的餐廳裡裝飾得非常精巧，每個角落都能看到小細節的設計，從餐廳的布置，就能看出餐廳的主人一定是很講究品質的人。我們坐下沒多久，服務員就端上了三杯熱茶。這讓我們有點驚訝，免費的茶在歐洲是很少見的。仔細看這三杯茶，每一杯茶裡都泡著一朵完整的小玫瑰花；小玫瑰花泡的程度正合適，給人一種剛剛好的美感。那天是我們在匈牙利的最後一天，美麗的玫瑰花茶像是送上了美好的祝福。

這些人只不過是生活中隨處可見的平常人，可我還是經常會被這些小善舉感動，並長時間地記住他們。

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