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成語故事讀後感

陳家豫（紐約，人力中心中文學校）

我在課堂上學到了「守株待兔」這個成語，說的是：從前有一個農夫，他每天在農田裡辛苦耕作。有一天他在工作時，聽到撞擊聲，原來是一隻兔子撞到大樹倒在樹旁。農夫撿起肥大的兔子，將兔子拿回家煮了，飽足地吃了一頓。

農夫心想：「既然這麼容易就撿到兔子，為什麼還要辛苦工作呢？」從此，農夫不再下田耕種了，每天躺在樹邊，夢想著還有兔子可以撿。

時間一天天地過去，但再也沒有兔子來了。當農夫最終意識到自己的愚蠢，重新返回他的農田時，發現稻穀全枯死了。

這個故事告訴我們，我們不能靠僥倖而想不勞而獲。只有經過付出，才能收穫到自己想要的東西。

陳柏楊（紐約，人力中心中文學校）

我喜歡成語，因為成語教我們一些道理。例如：「亡羊補牢」這個成語，背後就有一個故事。

「亡羊補牢」的故事說的是：有一天，一位養羊的人丟了一隻羊。他發現，原來是關羊的屋子破了一個洞，羊便從那個洞跑掉了。養羊的人並沒有及時修補這個洞。他的鄰居告訴他，要盡快把屋子的洞修補起來才好，但養羊的人覺得反正羊已經跑掉了，修補這個洞也沒什麼用。

第二天，他又發現丟了一隻羊，這才明白鄰居說的話有道理，於是馬上修補好這個洞。從此以後，再也沒有羊跑掉了。

這個成語故事告訴我們：一個人犯了錯不要緊，但犯了錯之後，我們應該要虛心聽取別人的意見，及時改正錯誤，才不致於造成更嚴重的後果。

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