我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯兆彩得主 砸590萬買碧昂絲也置產的豪宅區

哈利、梅根做慈善 一筆神祕1000萬捐款來自矽谷

我的夢想

劉悅俞（紐約華僑學校）

夢想對每個人來說都非常重要，夢想幫助我們的大腦保持活躍，因為我們會想方法去達成夢想。如果人類沒有夢想，生活可能會很無聊，因為如果人們沒有夢想，我們的社會可能沒有辦法像現在這樣進步。

我的夢想是成為一名藝術家。我喜歡畫特定類型的藝術，例如人物和風景。對於藝術來說，沒有規則，我畫得越多，對繪畫就越有熱情，這就是我在繪畫時克服挑戰的方式。

我總是從簡單的草圖開始，所以如果我犯了一個錯誤，或想要修改，我就可以輕鬆地擦除它。繪圖沒有正確答案，你可以畫出任何你想要的東西。

繪畫是一種表達自己的方式，每當我畫畫時，我試著把腦海中的東西畫出來，如果失敗了，我會重新開始，或是畫別的東西。

我喜歡畫畫，所以我夢想成為一位藝術家。

陳柔頻（紐約華僑學校）

每個人都有自己的夢想，如果想要實現夢想，就要付出努力。我也想為自己的夢想不斷奮進，我想成為一個堅持自己夢想並為之努力的人。

我從小就有一個夢想，雖然這個夢想對我來說有些遙遠，但我至今都沒有改變過。我想成為一名出色的設計師，但是我不知道要成為一名設計師，可能會遭遇什麼困難、我能不能承受？這讓我的夢想就像天上的星星那樣忽明忽暗。

如果我想要實現夢想，就必須要做到三件事。第一，認真上課累積知識，為將來更深層的學習打下基礎。第二，要有一顆上進的心，對事物要有求知欲，才能豐富自己的想像。第三，要謙虛不驕傲，要知道人外有人天外有天，虛心接受他人對我的評價，並認真改正缺點、保持優點。

雖然要做到上面三件事有點困難，但我還是會一直努力，我相信，只要我不放棄，總有一天會夢想成真的！

上一則

薪傳50周年 4月第8代舞者演出「跳1次死1次」

下一則

土地公廟的一日

延伸閱讀

徐悲鴻之女 徐芳芳回憶錄演講 追溯毛澤東年代

徐悲鴻之女 徐芳芳回憶錄演講 追溯毛澤東年代
春季Artexpo NY 協和邀2藝術家開展

春季Artexpo NY 協和邀2藝術家開展
徐悲鴻之女徐芳芳 透過「奔騰的駿馬」回憶毛澤東年代

徐悲鴻之女徐芳芳 透過「奔騰的駿馬」回憶毛澤東年代
舊金山華埠嶺南健筆振加州畫展 吸引大批遊客

舊金山華埠嶺南健筆振加州畫展 吸引大批遊客

熱門新聞

清高宗（乾隆）皇帝。圖：pixabay

中國皇帝為「高風險行業」 學者盤點逾90人非正常死亡

2023-03-24 13:54
黛安∕圖

真心換絕情（上）

2023-03-27 02:02
黛安∕圖

真心換絕情（下）

2023-03-28 02:02
作家張良澤在台南歸仁港墘農場參加催生台灣文學國家園區設立活動。(記者修瑞瑩／攝影)

台灣人太愛吃？作家張良澤：台灣不能只有吃像豬一樣

2023-03-28 07:00

回憶美好卻讓人悲傷

2023-03-26 02:00

解開歷史的懸疑

2023-03-25 02:02

超人氣

更多 >
1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘
漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀
機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推

機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推
暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命
到Aldi超市購物 需要先知道的5件事

到Aldi超市購物 需要先知道的5件事