夢想對每個人來說都非常重要，夢想幫助我們的大腦保持活躍，因為我們會想方法去達成夢想。如果人類沒有夢想，生活可能會很無聊，因為如果人們沒有夢想，我們的社會可能沒有辦法像現在這樣進步。

我的夢想是成為一名藝術家。我喜歡畫特定類型的藝術，例如人物和風景。對於藝術來說，沒有規則，我畫得越多，對繪畫就越有熱情，這就是我在繪畫時克服挑戰的方式。

我總是從簡單的草圖開始，所以如果我犯了一個錯誤，或想要修改，我就可以輕鬆地擦除它。繪圖沒有正確答案，你可以畫出任何你想要的東西。

繪畫是一種表達自己的方式，每當我畫畫時，我試著把腦海中的東西畫出來，如果失敗了，我會重新開始，或是畫別的東西。

我喜歡畫畫，所以我夢想成為一位藝術家。

陳柔頻（紐約華僑學校）

每個人都有自己的夢想，如果想要實現夢想，就要付出努力。我也想為自己的夢想不斷奮進，我想成為一個堅持自己夢想並為之努力的人。

我從小就有一個夢想，雖然這個夢想對我來說有些遙遠，但我至今都沒有改變過。我想成為一名出色的設計師，但是我不知道要成為一名設計師，可能會遭遇什麼困難、我能不能承受？這讓我的夢想就像天上的星星那樣忽明忽暗。

如果我想要實現夢想，就必須要做到三件事。第一，認真上課累積知識，為將來更深層的學習打下基礎。第二，要有一顆上進的心，對事物要有求知欲，才能豐富自己的想像。第三，要謙虛不驕傲，要知道人外有人天外有天，虛心接受他人對我的評價，並認真改正缺點、保持優點。

雖然要做到上面三件事有點困難，但我還是會一直努力，我相信，只要我不放棄，總有一天會夢想成真的！