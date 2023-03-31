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家，溫暖的港灣

王欣（紐約，人力中心中文學校）

為了讓孟子能更好地學習，孟母三次搬遷；我們家重要的三次搬家，是為了有更好的生活環境，從曼哈頓到皇后區、從小的家到大的家。但是，不論我們搬到哪個新環境，一家人住一起的地方就是「家」。

爸爸、媽媽、姊姊和我，全家人一起吃個飯、一起去買菜、一起聊天，那就是我心目中的家。我的家人們帶給我無數的美好，在家裡，有我最快樂的時光；當風雨來臨時，家永遠是我溫暖的港灣。

記得桑迪颶風那一年，外面下大雨，我在電腦前玩電腦遊戲。突然，燈就像被蚊子咬了一下，整個家陷入一片黑暗。我害怕地大叫：「姊姊！」當時我多麼希望自己是在做夢，不會找不到家人。後來，一團柔和的光向我走來，原來是媽媽帶來一根點燃的蠟燭，她說：「跟我來！家裡停電了……。」我和媽媽一起去找爸爸和姊姊，然後我們一起坐在沙發上等著供電；燭光中的我們，沒有熱水、沒有信號，只有彼此。

聽到狂風吹著樹葉並大力地打在窗戶上，我緊張地抱著姊姊。爸爸看著我害怕的樣子，便講了笑話給我聽，我大笑起來，笑著笑著就忘了外面的狂風暴雨

後來，媽媽開始準備晚餐，因為沒有電，所以媽媽只能用火鍋卡式爐煮飯菜。我和姊姊在旁邊看著，笑媽媽也有沒辦法大展身手做菜時候。晚餐做好了，媽媽還把火腿做成微笑臉，讓我覺得很開心。我們四個坐在一起，一邊吃一邊聊，吃完後我們還玩卡片，媽媽也教我和姊姊怎麼用紙折出一朵花。

我們就這樣過了兩天。雖然有颶風來肆虐，但是我們一家人在一起，就不會懼怕狂風暴雨，而且還過得很快樂。

大風大浪面前，我們很不一樣，有家人在一起很溫暖！

暴雨 風暴 颶風

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