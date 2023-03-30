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原諒別人就是善待自己

鄭丞勛（伊利諾州）

小時候，我常和哥哥玩。我們會玩樂高、會分享小祕密，但是有時候，我們也會為了小事情而吵架。雖然我和哥哥經常吵架，但是吵完架，我們很快就又原諒對方了，因為如果沒有了彼此，我們就失去了彼此最好的玩伴；前一分鐘，哥哥是我最討厭的敵人，後一分鐘，他又是我最好的朋友。

有一次，我和哥哥躲在棉被裡面和玩偶玩。一開始，我們玩得很開心，都沒有吵架。結果玩到一半，哥哥有點太粗魯了，把我擠落床下。我感覺有點痛，但是我沒有哭，反而很生氣地對哥哥吼了幾聲不好聽的話，然後跑回自己的房間，很用力地把房門關起來，心想我永遠都不想再和哥哥一起玩了。

媽媽好像聽到了我和哥哥吵架的聲音，所以她來我的房間跟我說，哥哥不是故意把我推下床的，我不應該對哥哥這麼生氣。除此之外，媽媽還叫哥哥到我的房間跟我道歉。就這樣，媽媽回去做家事了，而哥哥道完歉，也默默地回他自己的房間了。我坐在床上想了想，那時候哥哥真的是不小心把我推下床的嗎？靜下心想一想之後，發現哥哥好像真的不是故意的，所以我就去跟哥哥道歉，也原諒了哥哥。就這樣，我們很快地又玩起來了。

有一句靜思語：「原諒別人，就是善待自己」，它讓我在生氣的時候，可以靜下心來想想看，並試著去原諒別人。如果我不願意原諒別人，我就會一直把某一個人視為敵人，這樣心裡就會產生不好的想法。當我們有這些不好的想法時，我們的心中就會有許多負面的情緒，這樣我們的身體、心靈也都會受到影響。但是當我們都學會「原諒別人」時，這樣就可以讓不開心的事情不要影響自己，也等於是在善待自己。

而當人人都能原諒別人無心之過時，也能讓這個世界更祥和。

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