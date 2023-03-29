綠茵茵的草地上，斑馬正在津津有味地吃草，牠們身上黑白相間的斑紋在陽光下顯得格外美麗。一匹健壯的斑馬站在高坡上，昂起頭警惕地觀察周圍的動靜。突然，他發現草叢中四隻獅子正在悄悄向這邊走過來，急忙大叫一聲。正在吃草的斑馬們聽到擔任警戒的斑馬發出警報，拔腿就跑。

肚子餓得貼在背脊上的獅子們，原來準備通過悄悄接近斑馬群進行偷襲，沒有想到被擔任放哨的斑馬發現了。獅子們只得改偷襲為強攻，一起向正在拚命逃跑的斑馬群猛衝，想捕殺跑得慢的小斑馬和老斑馬。

身強力壯的年輕斑馬們看出了獅子的險惡用心，自動圍成一個圓圈，把小斑馬和老斑馬保護在圓圈中間。他們的頭向著圓圈中央，把臀部對著圈外的獅子。獅子們餓極了，不顧一切向斑馬的臀部撲過去，斑馬用有力的腳向獅子臉上猛踢，疼得他們大吼起來。

獅子見斑馬排的圓圈陣厲害，知道盲目攻擊是自討苦吃，只好離開。

斑馬們見獅子已經離開，就散開來，奔到小溪邊去飲水。負責放哨的斑馬發現樹叢在晃動，趕忙發出警報。原來，狡猾的獅子躲在小溪邊樹叢中，等候斑馬來飲水時發起突然襲擊。斑馬們聽到警報，拚命奔跑，獅子在後面緊緊追趕。斑馬們又想用圓圈陣對付獅子，可是小溪邊地方狹小難布陣。獅子們見斑馬不能擺圓圈陣，十分高興，向落在後面的小斑馬和老斑馬衝過去。

在千鈞一髮的危險時刻，一匹健壯的年輕斑馬毅然離開大家，勇敢地向獅群衝過去。年輕斑馬擋住了追趕斑馬群的獅子，用腳不停向他們猛踢。

獅子們十分惱火，把這匹斑馬團團圍住。經過激烈的大搏鬥，這隻勇敢無畏的斑馬被獅子們吃掉了。斑馬群抓緊時機，轉移到了安全的地方。

小斑馬知道年輕斑馬為了救大家犧牲了自己，流下了眼淚。老斑馬說：「只有用集體的智慧和力量，才能戰勝強敵；有奮不顧身捨己救群的勇士 ，才能有我們斑馬家族的興旺。讓我們永遠記住為救我們大家而獻身的英雄吧！」

團結協作、有勇有謀、自我犧牲精神，是戰勝強大敵人的法寶！