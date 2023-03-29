我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微信龐氏騙局 上萬華人上當 最多損失20萬

金山灣區發生規模3.5地震 華人被震醒 以為做噩夢

斑馬戰獅子

錢欣葆（中國）

綠茵茵的草地上，斑馬正在津津有味地吃草，牠們身上黑白相間的斑紋在陽光下顯得格外美麗。一匹健壯的斑馬站在高坡上，昂起頭警惕地觀察周圍的動靜。突然，他發現草叢中四隻獅子正在悄悄向這邊走過來，急忙大叫一聲。正在吃草的斑馬們聽到擔任警戒的斑馬發出警報，拔腿就跑。

肚子餓得貼在背脊上的獅子們，原來準備通過悄悄接近斑馬群進行偷襲，沒有想到被擔任放哨的斑馬發現了。獅子們只得改偷襲為強攻，一起向正在拚命逃跑的斑馬群猛衝，想捕殺跑得慢的小斑馬和老斑馬。

身強力壯的年輕斑馬們看出了獅子的險惡用心，自動圍成一個圓圈，把小斑馬和老斑馬保護在圓圈中間。他們的頭向著圓圈中央，把臀部對著圈外的獅子。獅子們餓極了，不顧一切向斑馬的臀部撲過去，斑馬用有力的腳向獅子臉上猛踢，疼得他們大吼起來。

獅子見斑馬排的圓圈陣厲害，知道盲目攻擊是自討苦吃，只好離開。

斑馬們見獅子已經離開，就散開來，奔到小溪邊去飲水。負責放哨的斑馬發現樹叢在晃動，趕忙發出警報。原來，狡猾的獅子躲在小溪邊樹叢中，等候斑馬來飲水時發起突然襲擊。斑馬們聽到警報，拚命奔跑，獅子在後面緊緊追趕。斑馬們又想用圓圈陣對付獅子，可是小溪邊地方狹小難布陣。獅子們見斑馬不能擺圓圈陣，十分高興，向落在後面的小斑馬和老斑馬衝過去。

在千鈞一髮的危險時刻，一匹健壯的年輕斑馬毅然離開大家，勇敢地向獅群衝過去。年輕斑馬擋住了追趕斑馬群的獅子，用腳不停向他們猛踢。

獅子們十分惱火，把這匹斑馬團團圍住。經過激烈的大搏鬥，這隻勇敢無畏的斑馬被獅子們吃掉了。斑馬群抓緊時機，轉移到了安全的地方。

小斑馬知道年輕斑馬為了救大家犧牲了自己，流下了眼淚。老斑馬說：「只有用集體的智慧和力量，才能戰勝強敵；有奮不顧身捨己救群的勇士，才能有我們斑馬家族的興旺。讓我們永遠記住為救我們大家而獻身的英雄吧！」

團結協作、有勇有謀、自我犧牲精神，是戰勝強大敵人的法寶！

勇士

上一則

再有出版商修訂經典名著 英揭「偵探小說女王」遭改寫

下一則

殘局

延伸閱讀

3月18日星座運勢 巨蟹萬事順利 獅子忠言逆耳

3月18日星座運勢 巨蟹萬事順利 獅子忠言逆耳
「憤怒斑馬」差點咬斷農場主人手臂 警嚇阻無效後開槍擊斃

「憤怒斑馬」差點咬斷農場主人手臂 警嚇阻無效後開槍擊斃
女孩舞獅不吉利？廣州00後女子醒獅團 用實力打破偏見

女孩舞獅不吉利？廣州00後女子醒獅團 用實力打破偏見
南京獅子瘦成排骨 動物園：老了 獸醫：凶猛動物治療難

南京獅子瘦成排骨 動物園：老了 獸醫：凶猛動物治療難

熱門新聞

清高宗（乾隆）皇帝。圖：pixabay

中國皇帝為「高風險行業」 學者盤點逾90人非正常死亡

2023-03-24 13:54
作家張良澤在台南歸仁港墘農場參加催生台灣文學國家園區設立活動。(記者修瑞瑩／攝影)

台灣人太愛吃？作家張良澤：台灣不能只有吃像豬一樣

2023-03-28 07:00

不敢看

2023-03-22 02:00
黛安∕圖

真心換絕情（上）

2023-03-27 02:02

父母要帶頭

2023-03-22 02:00

回憶美好卻讓人悲傷

2023-03-26 02:00

超人氣

更多 >
精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市

精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市
她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭

她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭
共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？
車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄
美國文化最豐富的十個州 你住的州上榜了嗎？

美國文化最豐富的十個州 你住的州上榜了嗎？