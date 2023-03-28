我覺得自由和責任是一樣的，因為沒有責任就也沒有自由。現在我要分享責任和自由對我有什麼意義，以及對我的重要性。

我以為我長更大以後，我的爸爸媽媽就會給我更多的責任和自由。可是，我發現如果我想要爸媽給我更多自由，我要先取得他們的信任。比如說，在我小的時候，不管我做什麼，爸爸媽媽都會管著我、看著我，因為當時的我並不完全知道責任和自由的重要。

我想自己跟朋友出去，就需要更多爸爸媽媽的信任，所以每當我自己出門時，我總會記得打電話跟爸爸媽媽報平安，讓他們知道我很好。

另外一個例子是花零用錢。小時候，爸爸媽媽會告訴我什麼東西可以買，什麼不可以買，這是因為我年紀太小，沒有設想過花錢該用最好的方法。

當我長大以後，我知道要想想怎麼花我的零用錢，爸爸媽媽也就漸漸信任我了。

我知道有些父母會覺得，如果放任孩子自己決定事情，他們可能會搞砸。但是我覺得，失敗也可以變成一個學習的過程，要是沒有讓孩子自己了解自由和責任對他們的意義，他們或許就沒有辦法過一個成功的生活；要是沒有讓孩子自己學習如何當一個負責又自由的人，他們或許就很容易放棄，因為他們會覺得父母會幫忙做任何事。

為人父母，想讓孩子往後能好好過生活，不應該是陪著孩子做每件事，而是要適時放手，讓他們自己學習做事，不管這件事是簡單或是困難的。我認為，這樣才可以真正教會孩子自由和責任的重要。

以上就是我對責任與自由的理解，以及它們對我的重要性。