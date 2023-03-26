我記得，師公上人有教過我們一句靜思語，讓我印象深刻。那句靜思語是：「一個人不怕錯，就怕不改過，改過並不難」。

每一個人都會犯錯，可是卻不是每個人都知道要改過。在家媽媽會指定功課給我做，有時我做錯了，媽媽就會要我改，不然下次又會錯。我在改正功課的時候，覺得非常生氣，因為每次錯都要改。但是，漸漸地，我之後做功課時，錯的題目就變少了。改過並不是你做不好，改錯可以幫助你變更好，雖然改錯會花很多的時間。

最後，我想要跟大家說，犯錯沒有關係，改錯很重要。一個人不怕錯，就怕不改過，改過並不難。

陳品妍（紐約，慈濟人文學校）

今天我要跟大家分享的靜思語是：「天下沒有做不到的事，只怕我們不去做」，這句靜思語對我帶來了一些影響。

我從一年級開始學游泳 ，剛開始的時候，我非常不喜歡，所以每次去游泳時，我都會很生氣也很傷心。我生氣的原因是拿浮板踢水很難，不僅很累，而且頭的姿勢很不容易做對。但我想到「天下沒有做不到的事，只怕我們不去做」這句話，所以我沒有放棄。慢慢的，我的踢水進步了，頭的擺動也較正確。到現在，我每個星期還是會上游泳課。我已經學會自由式、蛙式、仰式和蝶式。我也參加比賽，還加入游泳隊。以前我覺得我沒辦法游得很好，但現在我可以大聲說：「天下沒有做不到的事，只怕我們不去做。」

總之，每件事都有困難的地方，但是如果你用心去做，你就會成功。