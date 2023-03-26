我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

OpenAI執行長奧特曼坦言：我也有點怕ChatGPT

台宏斷交2小時 中國火速宣布與宏都拉斯建交

靜思語與生活

陳品宏（紐約，慈濟人文學校）

我記得，師公上人有教過我們一句靜思語，讓我印象深刻。那句靜思語是：「一個人不怕錯，就怕不改過，改過並不難」。

每一個人都會犯錯，可是卻不是每個人都知道要改過。在家媽媽會指定功課給我做，有時我做錯了，媽媽就會要我改，不然下次又會錯。我在改正功課的時候，覺得非常生氣，因為每次錯都要改。但是，漸漸地，我之後做功課時，錯的題目就變少了。改過並不是你做不好，改錯可以幫助你變更好，雖然改錯會花很多的時間。

最後，我想要跟大家說，犯錯沒有關係，改錯很重要。一個人不怕錯，就怕不改過，改過並不難。

陳品妍（紐約，慈濟人文學校）

今天我要跟大家分享的靜思語是：「天下沒有做不到的事，只怕我們不去做」，這句靜思語對我帶來了一些影響。

我從一年級開始學游泳，剛開始的時候，我非常不喜歡，所以每次去游泳時，我都會很生氣也很傷心。我生氣的原因是拿浮板踢水很難，不僅很累，而且頭的姿勢很不容易做對。但我想到「天下沒有做不到的事，只怕我們不去做」這句話，所以我沒有放棄。慢慢的，我的踢水進步了，頭的擺動也較正確。到現在，我每個星期還是會上游泳課。我已經學會自由式、蛙式、仰式和蝶式。我也參加比賽，還加入游泳隊。以前我覺得我沒辦法游得很好，但現在我可以大聲說：「天下沒有做不到的事，只怕我們不去做。」

總之，每件事都有困難的地方，但是如果你用心去做，你就會成功。

游泳

上一則

解開歷史的懸疑

下一則

芙蓉蛋

延伸閱讀

傅園慧復出奪銅 再拋金句：已是「洪荒阿姨」了

傅園慧復出奪銅 再拋金句：已是「洪荒阿姨」了
中游泳選手傅園慧再拋金句：現在是「洪荒阿姨」了

中游泳選手傅園慧再拋金句：現在是「洪荒阿姨」了
泡湯、游泳戴隱眼小心感染「這病」醫：致病原超頑強

泡湯、游泳戴隱眼小心感染「這病」醫：致病原超頑強
黑白集／金馬前線連續出包 軍情問題大

黑白集／金馬前線連續出包 軍情問題大

熱門新聞

清高宗（乾隆）皇帝。圖：pixabay

中國皇帝為「高風險行業」 學者盤點逾90人非正常死亡

2023-03-24 13:54

那一刻我熱淚盈眶

2023-03-19 02:00

不敢看

2023-03-22 02:00

新加坡之旅

2023-03-20 02:00

保持距離

2023-03-19 02:01

父母要帶頭

2023-03-22 02:00

超人氣

更多 >
亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉
鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲
又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關
馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光
紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴