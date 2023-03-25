我覺得團結合作很好。首先，很多人一起做一件事，會比單獨一個人完成速度更快。比如拼圖遊戲，一個人自己單獨拼完，通常會很慢，可是如果有很多人就會快非常多。因為每個人都只需要拼一小部分。

我覺得團隊合作很好的第二個原因是，大家一起做事也比一個人做更簡單。一個複雜的拼圖，大家一起合作的話，可以讓複雜的事情變得簡單，因為每個人可以發現不同的部分，把所有人拼的組合在一起，會讓事情變簡單。

團結合作第三個好處，是因為當一個人做不了的事情，往往可能兩個人或是更多人一起合作就可以了。比如一條小魚游在大海裡，更容易被大魚吃掉，可是成千上百條聚在一起成一個大魚群，那就更容易生存。

因為團結合作有很多好處，所以我更喜歡與人團結合作。

谷思廷（加州 ，西來中文學校）

團結合作對世界上的人們來說，是非常重要的事。團結合作可以讓人們互相切磋、學習，這會讓人們更容易獲得不同的思想。

團結合作可以解決一些個人無法處理的問題，或是完成個人無法完成的事情。比如，有人想把聖地亞哥海邊的垃圾清除乾淨，但很可能一個人完成不了，或是需要花非常多時間。但如果他找來更多人幫助，大家一起合作，他的想法就可以更快速實現。

團結合作對現代的人們有重大的幫助和影響。比如在二○一六年，科學家合作研究用土和植物來發電。這樣的合作成果可以給貧窮國家帶來更多電力，也會讓世界的人們有更多的創新。

除此之外，如果學生們團結合作、互相幫助，共同解決一些各自不會的題目，這也會提高學習的效率。

世界上人們團結合作，世界的發展就會更快、更好！