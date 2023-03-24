幾周前，我看到新聞報導：一位狗主人因為失業而沒辦法繼續照顧寵物，於是，他就在狗狗身上掛了牌子，請求路人領養小狗，給牠一個溫暖的家。後來小狗被帶到動物收容所，至今還在等待好心人去領養。

很多人想要養寵物的時候，會希望養特定類型或品種，比如可愛、頑皮，或者是健康的狗，所以寧願付更多錢去寵物店，或是找狗飼養員買剛出生的狗。但是，比購買寵物更好的方法，是去收容所領養寵物。

由於大部分收容所已經容納太多動物，導致這些動物的生活條件很差。狗狗和貓咪每天都被關在小小的空間裡，沒有足夠的運動空間和時間，也被迫吃汙染的食物、喝汙染的水。更悲傷的是，如果沒有在限定期限內被人領養，牠們就會被安樂死。

很多人害怕去領養寵物，覺得動物太老或是可能有疾病，動物也經常沒有明確的來源，所以新主人不敢貿然去領養。但是其實，很多領養所已經給貓狗絕育、體檢，甚至替牠們打了疫苗 ，會是很安全的新同伴。再說，如果小狗小貓真的受傷或生病，生活在溫暖的家裡，絕對能夠得到更多的照顧和愛護。

如果你想要領養毛小孩，第一步就是上網找到可靠的寵物領養網站。在搜索後，網站會列出住家範圍內，各家收養所等待領養的動物以及牠們的資訊。這些領養所的工作人員也會根據領養人的意願和條件，配對適合領養人的寵物，避免性格不合或是經濟情況負擔不了的問題。他們也會鼓勵領養人親自和動物玩一陣子，確保相處融洽。確定領養毛小孩後，就可以填寫資料、付領養費，把寵物帶回家了。

領養毛小孩不但可以拯救動物的生命，讓牠免於安樂死，還可以有健康的寵物，不僅幫你省錢，也能得到很高的成就感。