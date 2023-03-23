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南加民眾看過來 遇到龍捲風 你可以這樣做　

維州囚犯用「牙刷挖洞」成功逃獄 數小時後鬆餅店落網

下雨了

林芯宇（加州）

淅瀝瀝 淅瀝瀝

下雨了

大大水珠 落車頂

可愛水蝌蚪車身游～

咻咻咻 咻咻咻

起風了

胖胖蝌蚪 來匆匆

長腳的青蛙跳走囉～

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台灣前進紐約獨立漫畫節 新生代創作展現活力

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寂寞的雪

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