一天，小男孩正在庭院玩耍，忽聽「啪」一聲，好像有東西落在地上了。他走到跟前一看，原來是一隻受傷的大雁。他急忙地將大雁抱回家，幫牠包紮，還給牠吃藥。經過幾天精心呵護，大雁痊癒了，男孩便將牠送上南飛的征途。

第二年，當漫山野花盛開的時候，受傷的大雁飛回來了。這天，那隻大雁在男孩家的窗台前落下來了，嘴裡叼了一顆綠色的種子送給他。男孩拿著種子望了望，這是什麼種子呢？最後，他把這顆綠色種子播在屋後的泥土裡。經過認真地管理，種子萌發嫩葉，繁茂的翠葉將地面都覆蓋了。又過了不久，綠葉下結出了一顆比西瓜還大的綠色圓球。大家看了都議論紛紛，說這圓球一定是個西瓜王。

又過了幾天，圓球成熟了，男孩用斧頭將圓球劈開，裡面居然開出了一輛翠綠色的小轎車。那小轎車原來很小，可從瓜裡出來就越變越大，最後變成了和普通轎車一樣大小，男孩興奮極了！

有一天，男孩隔壁班同學的媽媽生病了，想搭男孩的車去看病，但男孩卻藉口說車子壞了；還有一次，男孩的同班同學睡過頭，想搭男孩的車一起上學，男孩又說車子太小坐不下；又有一次，男孩開車在路上遇到一個人攔車，原來一位老奶奶病倒在路旁，請他幫忙送回家。男孩見她那渾身髒兮兮的樣子，皺了皺眉頭說：「不行啊，我還有急事要辦！」便開車離開了。

就這樣，大家漸漸疏遠了男孩，沒人和他做朋友，他只能自己開車東跑西跑。媽媽知道了，就勸告他說：「你有車子應該給大家一些方便，不該和大家這麼疏遠……」還沒等媽媽說完，他竟高聲叫道：「我的事不用你管！」媽媽聽了傷心地搖了搖頭。

一天夜裡，外面下起了暴雨 。第二天早晨，男孩正準備開車上學時，他的翠綠色的轎車突然不見了！被偷了嗎？他到處尋找，最後在停車處發現了一片翠綠色的塑膠薄膜。男孩撿起一看，和他的小轎車的顏色一模一樣。那翠綠色的塑膠薄膜在微風中輕輕地飄動，好像在嘲笑他。男孩不僅傷心，也後悔他對大家做的一切。