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有意義的事

陳天熙（紐約華僑學校）

我覺得最有意義的事是去當志工。這個世界有太多人需要他人的幫助和關心，也有很多小動物需要我們的關懷。

志工有很多不同的形式，有幫人蓋房子、救動物、陪老人家、淨灘等等。你可以隨時報名去做志工，但如果想當國際志工，必須是十八歲以上才可以。

志工有很多種類，都有它有趣的地方和要求，例如，去非洲教小孩英文的志工，需要懂當地的語言，還要接種過疫苗；到日本協助救災的志工，則需要懂急救的知識。當志工會讓你去很多不同地方、不同國家，也會讓你接觸不同人、不同文化，那讓你學到怎樣做一個勇敢和有耐性的人。

我的表哥從小喜歡動物，所以他成了獸醫，同時也是救援動物的志工，每個星期天都去動物收容所治療生病的動物。他拯救了很多動物，包括貓、狗、小鳥、松鼠等等。每次當他拯救了可愛的小動物時，他感到滿足。他常跟我說，有能力去幫助別人，是非常幸運的事情。

我好朋友的媽媽也是一個志工，她每個星期六去老人院陪老人做不同的活動，例如，教老人家唱歌、跳舞、織毛衣、玩撲克牌等等。她對我說，希望我長大以後也能當志工，她覺得很多老人家都很孤獨，需要陪伴和關心。她說，每個人都需要愛，多關心別人的感受、體諒別人的難處，這樣人和人之間就會減少紛爭和仇恨。我覺得她說得非常對，如果這世界沒有愛心，就會變得非常可怕。

當志工需要有愛心、耐心，還要有幫助別人的心。當志工是一個很偉大的任務，因為你要犧牲時間和金錢來幫助別人。但是，我覺得當志工是非常有意義的，能幫助需要的人，又能讓自己開心。我希望長大以後，也可以像表哥一樣當個有愛心的志工，希望每人都能感謝志工們對社會的貢獻。

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