《珍珠》是一本書，講的是當珍珠潛水員基諾發現世界上最偉大的珍珠，他想賣掉珍珠，但他貪得無厭、不滿意任何交易，便決定和家人去首都，卻不小心殺死了兒子也弄丟了珍珠。《珍珠》教會我，貪婪最終會傷到你，也讓我想起過去的經歷。

某年聖誕節 ，親戚邀請我和哥哥去參加派對，但是打開聖誕禮物時，我只收到一份禮物，而其他人都有兩份，所以我哭了。我跟親戚說：「為什麼別人都有兩份？我還想拿一個！」她有些不開心地說：「你應該滿意你拿到的東西。這次我原諒你，但下次你不能這樣了。」然後，再給了我一個禮物。

當我打開第二份禮物時，我不喜歡它，所以我又哭了。我跟親戚說：「我不喜歡這份禮物，再給我一份好的！」這次，她不回答我了。媽媽爸爸得知這件事後，就禁止我再參加派對了。

《珍珠》的故事和我的經歷有許多相似之處，我跟珍珠潛水員基諾都不滿足於我們擁有的，也都因此失去了重要的東西。貪婪只會導致傷害，我們要感激所擁有的！

陳娜（紐約，鳴遠中文學校）

我的朋友告訴我她自己的故事。一天她在學校排隊吃午飯，因為排很久，她就放棄了。當她找到位子坐下，她注意到身旁有個人在吃午飯，這個人是排隊排在她身後的。那一刻，她想到了她是否有耐心？

記得有一次，我和媽媽去檢查眼睛。現場有很多人在等候，但如果我回家了，下次再來的時候，一樣會有很多人在等。所以我不得不在那裡等待，如果下次我再看到這麼多人，我一定會很生氣。想到這，我意識到人不可能馬上擁有一切。

我和朋友的故事有著相同的情況，但結果是不同的。這讓我明白了，我要學習耐心等待一切。

我顯然不希望這些事再次發生在我身上。所以我吸取了教訓，並試圖不再犯同樣的錯誤。