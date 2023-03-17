「夢想」是什麼？我覺得夢想是你熱衷的事，是你喜歡做的東西，是你想成為什麼；夢想是你覺得對的，你努力做的，是可以變更好的。我認為每個人都應該有夢想，有夢想就可以改變世界，因為我們的世界一直在發展，因此可以讓世界變得更好。

我的夢想是幫助別人，我想成為一名醫生。人們需要有人能夠關心他們、照顧他們的健康，而我希望能夠成為提供協助的的人。我之所以有這個夢想，是因為醫生會照顧有需要的人，他們對社會有非常大的幫助。我很想成為醫生大家庭中的一員，幫助我們社區的人、幫助世界上的人。我想在這個世界上有所作為。

為了實現這個夢想，我要接受大量的學校教育 和工作流程，我要有野心和勇氣，還要有耐心和耐力，因為我將有大量的學習任務。專注於實現目標的同時，我可能會沒有時間度假，陪伴家人的時間也會變少。我明白成為一名醫生一定會面臨很多壓力，我的睡眠時間可能會很少，因為我必須學習，直到成功為止。從長遠的角度來看，這些犧牲都是值得的。

我認為在成為醫生的過程中，每天都有挑戰，但這是有意義的。我必須通過醫生預科，學習醫學 院和其他具有挑戰性的課程，這將是一個漫長的過程，需要很長的時間來完成所有的學校教育。

我決心為我的夢想而努力，我會盡我所能實現我的目標。我將每天都有動力，為我的夢想認真學習，使它離我越來越近。儘管這將是一個艱難的過程，但我願意去做，並盡最大努力完成我的夢想，成為一名醫生。