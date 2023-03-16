我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

十年簽證剛恢復 洛杉磯飛中國機票翻漲近一倍

風暴影響 矽谷停電如第三世界 居民被迫用發電機煮飯

卡丁車

王景雲（加州）

你有開過卡丁車嗎？我在春假的時候，第一次去開了卡丁車，不但覺得很有意思，而且學到了關於卡丁車的小知識呢！

那是一個星期二的早晨，媽媽告訴我，我的好友請我們以及另外一些朋友一起去開卡丁車。我從來都沒有開過卡丁車，所以非常興奮，提早在約定時間前就到了開卡丁車的地方。我先看到我的一位朋友，過了幾分鐘，另外兩個朋友也來了。因為我們有點餓，所以大家決定先去卡丁車的餐廳吃一些東西。餐廳的食物又香又美味。

吃飽喝足後，我們就去準備開卡丁車了，我既緊張又期待！我們先戴上了安全帽，然後選好我們要開的卡丁車。我的安全帽顏色是藍色的，卡丁車的顏色是黑色的，上頭帶有一些紅色的條紋。卡丁車有一個油門和一個煞車，車上的座位坐起來很舒服。我們坐到車裡，然後繫上安全帶，接著工作人員檢查了我們的車和油是否在正常運作。

過了幾分鐘，比賽開始了！我出發得很快很快，是第一個開完跑道的人，可是不久，因為我的速度太快，所以我就撞到了旁邊的牆，大家都聽到了一個很大的聲響。不久，有一個人就超過我了！我在牆邊花了十幾秒才重新開回跑道上，重返賽道的我追過了兩個人，然後又開了幾圈，三分鐘後，比賽就結束了。我們都把卡丁車開到停卡丁車的停車場。比賽結果，我拿到了第四名！

開卡丁車的過程中，我學到開卡丁車時，因為要轉很多彎，速度不能太快，不然很容易失控撞牆。

有了這次的卡丁車體驗，我覺得我的春假又精采又快樂，真希望春假可以再長一點！

上一則

碧海晴天中的浮世聖域

延伸閱讀

日本新創推出太空熱氣球旅行 不是有錢人也搭得起

日本新創推出太空熱氣球旅行 不是有錢人也搭得起
LAX將迎疫情以來最忙春假旅遊潮 旅客估逾1200萬人

LAX將迎疫情以來最忙春假旅遊潮 旅客估逾1200萬人
疫情以來最忙... LAX預計3、4 月春假逾1200萬旅客進出

疫情以來最忙... LAX預計3、4 月春假逾1200萬旅客進出
春天

春天

熱門新聞

香港出生、今年41歲的李森是全法國唯一拿到一星的中餐廳—巴黎香格里拉酒店香宮行政主廚。（記者沈昱嘉／攝影）

法國唯一米其林中餐廳 巴黎香宮名廚李森 連8年摘一星

2023-03-11 06:00
台北故宮十萬件文物數位高階圖檔遭複製外流，並在百度、淘寶等網站被賤賣，引發資安問題。圖為淘寶網站上的圖檔目錄。記者鄭超文／攝影

台北故宮10萬高階圖檔外流 被放到百度淘寶賤賣

2023-03-14 16:13
海鮮大餐。（典樂．圖片提供）

摩洛哥的飲饌風流

2023-03-09 02:02

少年夫妻老來伴

2023-03-12 03:01
腦大∕圖

神探、殺手大對決

2023-03-11 02:02

疲倦弟弟

2023-03-10 02:08

超人氣

更多 >
郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣
這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜
郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離
費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目
入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半