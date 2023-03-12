我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加度假勝地大熊湖 暴風雪重創觀光業

中外長秦剛 3個月晉升為國家領導人 創官場傳奇

做客

朱浩熙（紐約，人力中心中文學校）

媽媽的朋友和我的朋友來我們家做客。我的朋友是以前和我同一所小學的同學，現在我們在不同中學讀書，但我們還是好朋友。  

當天一早，媽媽就忙開了，因為她要準備很多食物招待客人。不久，媽媽的朋友來了，媽媽一邊忙活一邊聊天，阿姨也加入洗菜的行列。接著，我的朋友也來了，屋裡馬上熱鬧起來。

一會兒，媽媽叫我們吃飯了。飯桌上有炒麵、炒青菜、白切雞、清蒸鱸魚，還有冬瓜湯。我看著滿桌飯菜，顏色美、味道香，媽媽真是太厲害了！

大家吃完飯，坐到客廳一邊聊天一邊看電視。媽媽的朋友帶來了很多禮物，媽媽也送給她們自己種的蔬菜和大冬瓜。

後來，我和我的朋友玩遊戲、打羽球，我們度過特別開心的一天！

趙宇軒（紐約，人力中心中文學校）

由於疫情，我們很長時間都沒有去別人家做客了。前些日子，媽媽最好的朋友陳阿姨邀我們全家去她家做客，我和姊姊特別興奮。

出門前，媽媽教我和姊姊，見到陳阿姨要先打招呼，注意禮貌。我和姊姊都爽快地答應。

那天早上，我們坐地鐵到陳阿姨家。剛進門，我就發現他們家收拾得整整齊齊，乾乾淨淨，舒服極了！他們家臨近海邊，在窗外可以看到海面上的船隻慢慢經過，有時還鳴笛，景色非常迷人。

我們坐了一會兒，陳阿姨說要煮湯圓給我們吃。她見我坐在那有點無聊，就問我想不想學煮湯圓。阿姨說要先用糯米粉加水搓成麵團，再分成小塊、搓圓放在盤裡。我是第一次做湯圓，剛開始搓不圓，陳阿姨手把手地教，我不一會就學會了。第一次吃到自己做的湯圓，覺得特別好吃也吃得特別多！這次去陳阿姨家做客，我學會了做湯圓，太有意義了。

地鐵 疫情 羽球

上一則

法國唯一米其林中餐廳 巴黎香宮名廚李森 連8年摘一星

下一則

優雅永伴隨

延伸閱讀

元宵節湯圓沒吃完？自製「熱壓小湯圓」淋上煉乳超美味

元宵節湯圓沒吃完？自製「熱壓小湯圓」淋上煉乳超美味
福建僑團慶佳節 社區聯合送湯圓

福建僑團慶佳節 社區聯合送湯圓
華人慶元宵 南北習俗各不同

華人慶元宵 南北習俗各不同
台山僑胞婦女聯合會 送湯圓慶元宵

台山僑胞婦女聯合會 送湯圓慶元宵

熱門新聞

食在德國

2023-03-06 02:00

遊輪美食

2023-03-06 02:00
海鮮大餐。（典樂．圖片提供）

摩洛哥的飲饌風流

2023-03-09 02:02
香港出生、今年41歲的李森是全法國唯一拿到一星的中餐廳—巴黎香格里拉酒店香宮行政主廚。（記者沈昱嘉／攝影）

法國唯一米其林中餐廳 巴黎香宮名廚李森 連8年摘一星

2023-03-11 06:00
星光大道上的弄蛇人。（李源．圖片提供）

洛杉磯的白天與黑夜（上）

2023-03-07 02:02

粵式粥品

2023-03-06 02:00

超人氣

更多 >
挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看
習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語
要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬

要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬
每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病
哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜