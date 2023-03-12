媽媽的朋友和我的朋友來我們家做客。我的朋友是以前和我同一所小學的同學，現在我們在不同中學讀書，但我們還是好朋友。

當天一早，媽媽就忙開了，因為她要準備很多食物招待客人。不久，媽媽的朋友來了，媽媽一邊忙活一邊聊天，阿姨也加入洗菜的行列。接著，我的朋友也來了，屋裡馬上熱鬧起來。

一會兒，媽媽叫我們吃飯了。飯桌上有炒麵、炒青菜、白切雞、清蒸鱸魚，還有冬瓜湯。我看著滿桌飯菜，顏色美、味道香，媽媽真是太厲害了！

大家吃完飯，坐到客廳一邊聊天一邊看電視。媽媽的朋友帶來了很多禮物，媽媽也送給她們自己種的蔬菜和大冬瓜。

後來，我和我的朋友玩遊戲、打羽球 ，我們度過特別開心的一天！

趙宇軒（紐約，人力中心中文學校）

由於疫情 ，我們很長時間都沒有去別人家做客了。前些日子，媽媽最好的朋友陳阿姨邀我們全家去她家做客，我和姊姊特別興奮。

出門前，媽媽教我和姊姊，見到陳阿姨要先打招呼，注意禮貌。我和姊姊都爽快地答應。

那天早上，我們坐地鐵 到陳阿姨家。剛進門，我就發現他們家收拾得整整齊齊，乾乾淨淨，舒服極了！他們家臨近海邊，在窗外可以看到海面上的船隻慢慢經過，有時還鳴笛，景色非常迷人。

我們坐了一會兒，陳阿姨說要煮湯圓給我們吃。她見我坐在那有點無聊，就問我想不想學煮湯圓。阿姨說要先用糯米粉加水搓成麵團，再分成小塊、搓圓放在盤裡。我是第一次做湯圓，剛開始搓不圓，陳阿姨手把手地教，我不一會就學會了。第一次吃到自己做的湯圓，覺得特別好吃也吃得特別多！這次去陳阿姨家做客，我學會了做湯圓，太有意義了。