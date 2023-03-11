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揠苗助長

冼莉珊（紐約，人力中心中文學校）

「揠苗助長」這個成語故事講的是：從前有個農夫在田裡種了秧苗，他總想讓他的秧苗長得又快又高，所以每天他都去田裡看他的秧苗。

有一天，農夫去田裡的時候，他想到了一個辦法：如果把秧苗拔高一些，便可以幫他的秧苗長得快一點兒。於是，他下到田裡把每株秧苗都拔高。然而過了幾天，拔高的秧苗全都死了。

這個成語故事告訴我們：違反事物的發展規律，急於求成，反而會壞事。讀完這個成語故事後，它教會我做任何事情必須耐心等待事情的發展，不可以為了成功而作弊。

Jessica Law（紐約，人力中心中文學校）

「揠苗助長」這個成語故事講的是：古時候，有一個不耐煩的農夫，他日夜盼望自己的秧苗長得又快又高。所以，他每天都會去田裡，看看他的秧苗有沒有長高。

有次農夫去看秧苗時，覺得他的秧苗長得太慢了，於是想到了一個辦法：把秧苗拔高，幫它們長得快一點。但是，拔高了的秧苗並不會長得更快，反而害得秧苗都枯死了。

這個故事告訴我們：做事情要有耐心，不要急於求成。做事情沒有耐心，可能會導致很嚴重的後果。

伍潔鏵（紐約，人力中心中文學校）

在成語故事「揠苗助長」中，講的是有個農夫很想讓他的秧苗長得更快，所以他把秧苗都拔高了，結果拔高的秧苗全死了。

植物生長需要水分和營養，如果把秧苗從水裡拔出來，它們得不到所需要的水分和營養，秧苗就會枯死，可見這個農夫是一個非常急躁的人。

如果我是農夫，我會慢慢地等待秧苗生長，因為我無法讓秧苗神奇地長大。這個故事告訴我們，做事情要有耐心，循序漸進，不能違反事物發展規律。

我覺得這個故事非常有趣，也從中學習到做事情要有耐心，不可以急於求成。

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