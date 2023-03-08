棕熊、獼猴、狐狸是鄰居，他們自己建造的木房子各有特色，十分漂亮。房子前面有彎彎的小河，桃紅柳綠，十分美麗。

小河上沒有橋，要過河很不方便。一天，棕熊、獼猴、狐狸在小河邊商量在河上架木橋的事。

棕熊說：「我們都是很能幹的，自己建的房子都很出色，我們聯合起來，一定可以架起一座既牢固又漂亮的小木橋。」

獼猴說：「棕熊力氣大，狐狸聰明，我善於攀爬，我們聯合起來架橋，一定很快就能夠順利完工。」

狐狸想了想，說：「我們自己建房子時都有不少多餘木料，各自把多餘的木料拿出來，建小木橋足夠了。」

棕熊家後院有一堆多餘的木料，他想，自己應該把好木料留下，準備在後院建小涼亭，反正獼猴、狐狸多餘的木料很多，我少拿一點出去也無所謂。

獼猴家後院也有一堆多餘的木料，他想，自己應該把好木料留下，準備在後院架盪鞦韆的架子，反正棕熊、狐狸多餘的木料很多，我少拿一點出去也無所謂。

狐狸看著後院的一堆木料，心想，自己應該把好木料留下，準備在後院建堆放雜物的小木房，反正棕熊、獼猴多餘的木料很多，我少拿一點出去也無所謂。

棕熊、獼猴、狐狸都搬了一些木料來到河邊，加起來才一小堆。準備用來做橋梁的圓木料又細又彎，準備用來鋪設橋面的木板又窄又薄。

架橋開始後，大家都搶省力的活來做。棕熊說自己身體胖，不靈活，讓獼猴和狐狸去架橋梁；獼猴說自己個子小，力氣小，讓棕熊和狐狸去架橋梁；狐狸說自己力氣小又不會攀爬，讓棕熊和獼猴去架橋梁。沒有辦法，他們只能一起去架設橋梁。

太陽快下山的時候，一條歪歪扭扭的小木橋終於建成了，棕熊、獼猴、狐狸爭先恐後走上了小木橋。他們走到小木橋中央的時候，突然「啪！啪！」兩聲，橋斷了，大夥兒一起掉進了河中。

棕熊、獼猴、狐狸爬上了岸，看著被河水沖走的小木橋，連聲歎氣，互相埋怨……。

合作需要去除私心雜念，齊心協力，缺乏誠信的合作必然失敗。