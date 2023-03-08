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喜多川淫行曝光 性侵少男豪宅養「傑尼斯性奴」

朝陽

陳思（北卡羅萊納州）

陽光驅散林間的霧氣，

灑下萬道金光，

照亮世間的每個角落。

對未來的憧憬，

像朝陽一樣，

穿破黑暗，點亮生活。

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想起屋下

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