我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在加州自己蓋房 可能比買便宜 省20萬元

寓意頗深？李克強告別提「人在幹天在看」 網熱議

生日聚會

成譯（俄勒岡州，春和學園）

上周五，我去了我的朋友Hannah和Isla的生日聚會。今年她們的生日在Hannah家過。

一到Hannah家，Hannah就朝我跑過來高興地打招呼。這時，我也看到許多好朋友都來了，她們都是女孩子。

過了一會兒，Hannah的媽媽說：「姑娘們，想看電影的人，請去一樓的電影房；想畫指甲的人請留下。」然後把指甲油拿給我們打算塗指甲的女孩們。

Hannah的媽媽和Isla的媽媽準備了很多不同顏色的指甲油，其中有一瓶是能讓指甲閃閃發亮的，它的蓋子下面帶有小刷子，可以用它把發亮的小顆粒放在指甲上。

我們每個人都是先用右手塗自己的左手，但Addy是先塗她的右手，因為她是左撇子。我們塗完了一隻手，就互相幫助塗另一隻手。

Zoe選的顏色是「睡美人藍」，我選了「長髮姑娘紫」，Rona選的則是「灰姑娘藍」。不一會兒，我們的指甲都變成了美麗發光的藍色或紫色，我們看著各自的指甲，都開心地笑起來。

這時候，在一樓看完電影的朋友們也來了。Hannah的媽媽和Isla的媽媽就拿出兩個大蛋糕和冰淇淋。我只有吃了一點冰淇淋，我想把我的那份蛋糕帶回去給弟弟，因為他在家一定很羨慕我能參加朋友的生日聚會。

Hannah和Isla的生日聚會真有趣，我還見到了很多朋友，真的好開心！

電影

上一則

冰凌的旅美生活和創作：助力中國文學和作家「出海」

下一則

孩子該跟誰比較？

延伸閱讀

「媽的多重宇宙」風光 楊紫瓊有望改寫奧斯卡95年歷史

「媽的多重宇宙」風光 楊紫瓊有望改寫奧斯卡95年歷史
洪金寶獲「亞洲電影大獎」終身成就獎 ：一生最自豪拍電影

洪金寶獲「亞洲電影大獎」終身成就獎 ：一生最自豪拍電影
郭富城飾華人探長 吸毒顫抖翻白眼 裸身激情床戰小三

郭富城飾華人探長 吸毒顫抖翻白眼 裸身激情床戰小三
每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

熱門新聞

黛安∕圖

亞裔高中生自殺事件（下）

2023-02-26 02:02
黛安∕圖

亞裔高中生自殺事件（上）

2023-02-25 02:02
林黛玉。（出自《紅樓夢圖詠》，改琦∕繪）

天上掉下《紅樓夢》（上）

2023-03-01 02:02
西雅圖地區很少人雨天打傘。（王士躍．圖片提供）

雨天不打傘

2023-02-27 02:02

相識的水管工

2023-03-03 02:00
七○年前的作者母親。

《老照片說故事》母親的一生

2023-03-01 02:00

超人氣

更多 >
67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標
間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬
Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了
杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬

杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬
中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力

中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力