上周五，我去了我的朋友Hannah和Isla的生日聚會。今年她們的生日在Hannah家過。

一到Hannah家，Hannah就朝我跑過來高興地打招呼。這時，我也看到許多好朋友都來了，她們都是女孩子。

過了一會兒，Hannah的媽媽說：「姑娘們，想看電影 的人，請去一樓的電影房；想畫指甲的人請留下。」然後把指甲油拿給我們打算塗指甲的女孩們。

Hannah的媽媽和Isla的媽媽準備了很多不同顏色的指甲油，其中有一瓶是能讓指甲閃閃發亮的，它的蓋子下面帶有小刷子，可以用它把發亮的小顆粒放在指甲上。

我們每個人都是先用右手塗自己的左手，但Addy是先塗她的右手，因為她是左撇子。我們塗完了一隻手，就互相幫助塗另一隻手。

Zoe選的顏色是「睡美人藍」，我選了「長髮姑娘紫」，Rona選的則是「灰姑娘藍」。不一會兒，我們的指甲都變成了美麗發光的藍色或紫色，我們看著各自的指甲，都開心地笑起來。

這時候，在一樓看完電影的朋友們也來了。Hannah的媽媽和Isla的媽媽就拿出兩個大蛋糕和冰淇淋。我只有吃了一點冰淇淋，我想把我的那份蛋糕帶回去給弟弟，因為他在家一定很羨慕我能參加朋友的生日聚會。

Hannah和Isla的生日聚會真有趣，我還見到了很多朋友，真的好開心！