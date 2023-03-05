感恩是你給予別人東西，感恩也是感謝別人給予你東西。

我們透過說「感謝」來表示我們對人或事物的感激。

我想要感謝我的爸爸和媽媽，因為他們照顧我、愛護我；我也想要感謝我的老師和朋友，因為他們教導我和幫助我。

感恩不一定只能用語言來表達，也可以用行動來表示，比如，我可以送父母親一些小東西或是報平安。此外，我也可以給需要幫助的人金錢或食物。

感恩並不是只在感恩節說或是行動，感恩可以每天都說，或是每天都做。世界上的每一個人都應該保有一個感恩的心，時時感謝生活中每一樣人事物！

陳品妍（紐約，慈濟人文學校）

每年都有感恩節，在感恩節這天，大家都會感謝一樣或兩樣事情。這些事情可能會是衣服、食物、水等等。除了這些之外，你也可以感謝很多物品或是人。

然而，我們並不是只在感恩節才會覺得感激或表達感謝，在生活中的每天，我們都可以感恩，也都該心存感恩。

什麼是感恩？感恩不只是說謝謝，也可以是幫助爸爸媽媽、陪伴兄弟姊妹等等，所以你也可以用行動來表示感恩，表達感謝的方法有非常多種。

表現感恩看起來像是很難的事，但其實真的很簡單。你可以寫信給想感謝的人，小孩子可以不浪費食物，大人可以多多騎腳踏車、節能減碳 來感謝地球。我們人生應該要感謝每一天，珍惜每一分鐘！