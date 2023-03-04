春天到了！花在綻放，鳥兒們也開始在外面唱歌。

我很喜歡春天。春天的時候，許多在冬天不能做的活動都可以做了，我們可以到戶外騎自行車、玩飛盤，也可以在公園跑步和放風箏。

春天還有春假。春假的時候就不需要上學了，在春假的時候可以出去旅行，可以到很多地方。

這就是為什麼我喜歡春天。

陳筠蓁（加州 ，西來中文學校）

一年當中，你最喜歡的季節是什麼？我最喜歡的是春天。

春天的來臨趕走了寒冷的冬天，也不像夏天熱，是個讓人感覺很舒適的時節。春天裡還有很多節日，例如熱鬧喜氣的春節，真叫人喜歡。

春天的到來，我在家裡發現的最大變化就是後院不知名的花兒全開了。粉色、紫色，還有白色的花開滿了院子，好漂亮！

後院那棵大樹也是一樣，在樹的周圍灑落了一地的黃色花粉。

雖然很漂亮，但卻讓媽媽很苦惱，因為她對花粉過敏，整個春季她都在打噴嚏、流鼻水，一直要到夏天才會好起來。

春天是個很棒的季節。太陽越來越早爬起來，氣溫也升上來了，這讓我從被窩裡起床也變得容易許多，所以我的精神與活力也越來越旺盛。

真希望一整年都是春天，就如同句成語所說的，四季如春！

曲天韻（加州，西來中文學校）

你知道生活在加州洛杉磯的我，最愛的季節是什麼嗎？是春天！

春天是從二月到四月的時段，這個時候很多花會盛開，動物們也都會出來。

我喜歡春天，還因為在春天有這一個很重要的節日—— 春節！春節也叫中國新年，慶祝春節的時候，我們會吃餃子 、討紅包、唱歌跳舞，和家人團圓。在美國，我們春天還會慶祝復活節 。

我喜歡春天的還有天氣，通常是在華氏七十度左右，動物們不再冬眠，也讓人感覺舒服，因為不冷也不熱。

春天是我最喜歡的季節，你最喜歡哪個季節呢？