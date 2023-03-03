四歲時，我的夢想是當能幫助人和救人的超級英雄；我五歲的時候想當老師教學生；六歲時，我想當醫生幫助病人恢復健康。但現在，我反而不知道我長大想當什麼。雖然我還不確定我想做什麼，但是我知道我想做能幫助人的工作。

此外，我也夢想等我大學畢業的時候，可以去環遊世界。從小，我就常看到爸媽去國外出差。我記得我都很想陪他們一起去，但是我的父母不是說我太小，就是說我需要上學。

去年暑假，爸爸媽媽帶我去義大利 參加鋼琴比賽。在義大利的那幾天，我們品嘗很多好吃的義大利美食，也參觀許多歷史遺跡。通過到訪那些古老地方，我學到很多義大利的歷史。等我大學畢業時，我會有很多時間，希望到時我能隨心所欲地和我的朋友去環遊世界。

大學的時候，我也希望能去社區圖書館 念故事給小朋友聽。我記得我五歲、剛學會認字時，我就立刻愛上了閱讀。那時妹妹才一歲，晚上我會唸故事給她聽，即使現在妹妹已經能自己讀故事，但我偶爾還是想唸給她聽。

我也記得小時候，我經常跟媽媽去社區圖書館借書，那時的我還不會自己讀，媽媽就在圖書館裡唸給我聽。

當我懂認字後，我無時無刻都在看書，在地鐵 上、在學校裡，我會在很多不同的地方看書。因為我從小就愛上了閱讀，所以我也想唸書給小朋友聽，分享我對閱讀的熱愛。

從小到大，我有過很多不同的夢想，可能明年又會有個不一樣的夢想。但是我知道兩個我永遠不會改變的夢想，就是去環遊世界和幫助別人。

我從小就很幸運，過著幸福快樂的生活，有很多人幫助著我，所以我也很想能夠幫助別人，把這份溫情傳出去。

現在我十五歲，雖然我還不確定我未來的夢想工作，也許與科學有關，也許與文學有關，但不管如何選擇，我都想盡我所能來幫助別人。