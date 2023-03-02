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新同學Zahraa

卓芸嘉（俄勒岡州，波特蘭慈濟人文學校）

前幾個禮拜，在上科學課時，一個叫「Zahraa」的八年級學姐來到我們班。她帶一個新同學，穿著草莓蛋糕短袖上衣、深藍牛仔褲，是個有點兒圓鼓鼓、可愛的女孩子。八年級的「Zahraa」說，這個女孩也叫「Zahraa」，科學老師笑了一下，接著幫Zahraa找了個座位和筆記本。

我覺得新同學會是我結交新朋友最好機會。第二堂數學課時，老師指定Zahraa的座位剛好就在我旁邊，我們在課中稍微聊了一下。Zahraa不知道學校的自助餐廳在哪裡，所以我說下課後會陪她去。Zahraa買了午餐，和我一起找了個座位，我們邊吃邊聊，馬上成為了好朋友。

聊天中，我們發現彼此的課表是一樣的，順序也相同！她是我上中學以來，第一個遇見跟我有一樣課表的同學。而且除了語言藝術課，我們所有課的教課老師也一樣。

因為我和Zahraa幾乎整天都在一起，我們愈來愈熟悉對方，我漸漸發現Zahraa和我有許多相像的地方，例如，我們都不喜歡跑步、不喜歡足球、是多國語言的家庭、不喜歡蟲子、不太會交朋友，我們都喜歡動手做勞作。

吃飯時，我、Zahraa和Catherine經常坐在一起。Catherine是我在五年級時就認識的韓國朋友，我們想法很接近，因此打算共同成立學生社團。但目前仍在討論中，還沒決定要開哪一種社團，現在社團裡只有我們三個人。

我一直以為Zahraa是華裔，因為她的皮膚黃黃的，頭髮是咖啡色的、十分光滑。可是上個星期我問了Zahraa，她說她是阿拉伯人，讓我很驚訝！八年級的Zahraa也是阿拉伯人，可是她每天都戴頭巾，說話有口音，皮膚是淺咖啡色的，但Zahraa卻不是。

與Zahraa相處很有趣，她說話尤其風趣，不冗長也不會重複，和她談話一點也不無聊。

我喜歡我的新朋友，希望我們畢業後也會保持聯絡。

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