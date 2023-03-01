蕭凡是個可愛的小男孩，活潑好動。因為性子比較急躁，說話一快就容易結巴。爸爸、媽媽和兩個哥哥都知道這是蕭凡的個性造成，也能理解和包容。

慢慢的蕭凡長大了，該是上學的時候了。開學第一天，蕭凡背著新書包，和哥哥們去上學。

學校真是個有趣的地方。上課時，老師教大家學認字、數數、畫圖；下課時，小朋友們到操場上玩捉迷藏、盪鞦韆。蕭凡每天開開心心地上學，放學後認真做功課，他是一個用功、和氣的好學生，老師、同學們都喜歡他。

有一天，老師領著同學們一起朗讀課文。在朗朗讀書聲中，不時被突兀地打斷。因為蕭凡偶爾的重複，大家不得不停下來。慢慢的，同學們會的字越來越多了，能自己讀故事了，於是，老師讓大家上台說故事。蕭凡在家裡用心地練習，說了一遍又一遍。上台時，他心裡一緊張，不斷的「我、我、我」把故事說得坑坑疤疤的。最後，蕭凡在同學們的哄堂大笑中，狼狽下台。回家以後，他就把自己關在房間裡。

「蕭、蕭、蕭、蕭凡，說話不嫌煩，你、你、你、你、你，你說煩不煩。」第二天上學時，遠遠的，蕭凡就聽到調皮的同學們正哼著那首取笑他的打油詩。他肩上的書包越來越沉重，原本蹣跚的腳步已邁不出去了，於是他轉身跑回家。儘管爸爸、媽媽安慰他，兩個哥哥鼓勵他，但是蕭凡從此不再開口。

放學後，蕭凡經常獨自跑到河邊打水漂。看石子在水面上彈跳，讓他放鬆下來。一天下午，他又到了河邊，邊撿石子邊流淚。

這時，他突然聽到一個溫柔的聲音：「小弟弟，告訴水仙子你為什麼傷心。」蕭凡抽抽噎噎地說：「同學們笑我。大家都討厭我，我也討厭他們。」

水仙子拿出一個小瓶子，說道：「這裡面收集了早晨荷葉上的第一顆露珠，喝了它之後，你只要做完功課，把老師當天教的課文大聲讀十遍，持續一個月，你就不會再結巴了。記住，這是我們的祕密喔！」蕭凡喝了甘露水之後，立刻跑回家做功課、讀課文。

在每天不斷地練習朗誦下，蕭凡的口語越來越順，從結結巴巴到從容自在。蕭凡和同學交談已經毫無障礙，他居然還能講笑話了，原來說話並不難啊。蕭凡明白了成功的祕訣就是勤下功夫，努力做好每件事。一個月很快過去了，現在的蕭凡成了班上的開心果。