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馬斯克轉發新冠源自實驗室洩漏文章 環時轟：這是砸中國的鍋？

在加州聖瑪利諾高調參選副州長 華人女婿涉詐 震驚華社

媽媽和螃蟹

劉雨濛（俄勒岡州，春和學園）

媽媽，我看見你了，

我還看見螃蟹了。

為什麼你那麼喜歡

吃螃蟹呢？

會不會因為妞妞

不愛吃？

還是螃蟹太好吃？

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一小時前的生活

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