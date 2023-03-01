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藝文
兒童世界
媽媽和螃蟹
劉雨濛（俄勒岡州，春和學園）
2023-03-01 02:00
媽媽，我看見你了，
我還看見螃蟹了。
為什麼你那麼喜歡
吃螃蟹呢？
會不會因為妞妞
不愛吃？
還是螃蟹太好吃？
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