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加州2007年後出生者 恐終生買不到菸

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我喜歡的地方

郭煒琪（紐約，鳴遠中文學校）

我最喜歡的地方是康尼島。從七歲到現在，我們幾乎每個夏天都會去那裡玩。康尼島旁邊就有遊樂場，我怎麼能不愛上它呢？到康尼島也很方便， 如果你坐的是D、N、F、Q 等地鐵，你只要在終站下車，就可以看到許多人都在往康尼島走去。

小時候，爸爸媽媽每個暑假都會帶我和弟弟去康尼島玩。我們去了海邊，都會玩到傍晚五、六點才回家。因為五、六點差不多是晚餐時間，我們通常會去附近的自助餐吃晚飯，吃飽以後還能逛商場。每個夏天，康尼島都會帶給我快樂的一天，因為我們一家人都開開心心地玩了一天。

到我十四歲時，我們家就很少一起去康尼島玩了。因為我們連續去了好幾年，肯定也想去其他地方逛逛。但這不代表我忘記康尼島帶給我的快樂，因為我也和朋友們一起去那裡玩。和朋友們去也有一點不同，因為他們會和我一起坐雲霄飛車。

康尼島的遊樂場有一個好處，如果你的成績都是A和B的話，他們會獎勵你二十塊錢，讓你免費乘坐雲霄飛車。我和朋友們坐完雲霄飛車後去了海邊，在海裡也玩了一會兒。我們還比賽看誰可以游得最遠、在水底待得最久，最後再一起吃晚餐。那一天我玩得特別開心！我很想念康尼島，那裡帶給我很多回憶，我永遠都不會忘記。

康尼島 地鐵

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