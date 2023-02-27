學校放寒假時，姊姊終於把申請大學的資料全都寄出去了，所以媽媽決定帶我們去北加州 放鬆幾天，偷得浮生半日閒，我也可以休息一陣子，不用練大提琴。

前往北加 州前，我們先參加了洛杉磯的「好萊塢華納兄弟工作室之旅」。導遊帶我們看華納兄弟公司是怎麼拍他們的電影和情景喜劇的，他帶我們看了最出名的六人行（Friends）、宅男行不行（The Big Bang Theory）和奇異果女孩（Gilmore Girls）的拍片場地。參觀完以後，我們就接著北上，開了五個小時去蒙特利灣的旅館 。

隔天一大早，在旅館吃完早餐後，我們接著往北開到舊金山，逛了那裡出名的渡輪大廈。我們試吃了全世界各式各樣的特色食物，有麵包、糖、巧克力、甜點以及蛋糕等等。不久，我們走到附近的三十九號碼頭，有一棟兩層樓的建築物，擁擠又熱鬧。我們在那裡吃了很特別的食物：把麵包挖空，再倒入蛤蜊濃湯或番茄湯。三十九號碼頭特別大，有幾十家商店，大部分是禮品店和食品店。他們還讓遊客買票去參觀水族館、玩密室，和許多別的遊戲。站在三十九號碼頭上，我們能看到惡魔島，所以我們拍了幾張照片，打算回家跟我們小時候的照片做個對比。那天的最後一站是金門大橋，我們全家照了幾十張照片，每一個角度都照到了！

第二天，在回程的路上，我們去了卡梅爾小鎮。那裡有許多小店，大部分是賣衣服和食物的。這個小鎮是在一百多年以前蓋的，所以有古代的風格，每一棟建築物都很可愛，很像走進了童話故事裡。我和姊姊都買了好幾樣首飾和化妝品！

最後一天，我們中途又停下來逛丹麥村，這裡幾乎每家店都是賣丹麥食物，尤其是他們的麵包和小吃。我們去了最古老的一家叫「Olsen’s Danish Village Bakery」的商店，買了幾桶餅乾和麵包帶回去送給朋友。他們的餅乾非常特別，小小脆脆的，但是又不會覺得太乾，挺好吃的。

這趟旅行讓我和家人有更多時間聚在一起，一邊聊天一邊遊玩；同時，我們一起看了許多美麗的景點，也一起拍了許多值得留念的照片，留下了美好的回憶。