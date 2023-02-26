前一陣子，我們全家都確診了，那一個禮拜真的很難受。爸爸先感染新冠肺炎，再來是我，最後是媽媽。因為生病的關係，媽媽不想煮飯，所以我們都隨便吃。

我剛開始先發燒，之後有點喉嚨痛，再來就是咳嗽。因為先前已打過疫苗 ，所以症狀不是很嚴重。

生病期間，我懶洋洋的，食慾不是很好，做事提不起勁。媽媽就更慘了，她也沒有力氣照顧我們全家。爸爸雖然沒有發燒，但是一直咳嗽。他是唯一還有體力的人，所以他有時候會去外面買東西回來給大家吃。還好，五天後，我用快篩劑檢測 ，已經轉為陰性，終於可以回學校了。

經過這次的生病，讓我體會到，每個人都要好好愛惜自己的身體，平常要常常運動，個人衛生要做好，多吃健康的食物來提升免疫力，盡量戴口罩、減少群聚並打疫苗，才能減少生病的機會。

王熙誠（紐約，長島 慈濟人文學校）

某天我清晨醒來，感覺頭有點痛，迷迷糊糊地找到了溫度計量體溫，發現上面顯示三十九點五度時，我整個人瞬間就清醒了。

我先叫醒爸爸、媽媽，他們聽到後也很震驚，並且立即幫我請假。

早上十點，媽媽帶我去看醫生，那時候我已經稍微退燒了。看完醫生後，我們回家吃午餐，但我沒有胃口，幾乎什麼都沒有吃。飯後，我遵照醫生指示服用了兩粒藥，下午四點已經明顯好轉。到了晚上七點的時候，我已經非常有食慾，並且沒有任何症狀。

睡前我又量一次體溫，是三十六點五度，我把這個好消息告訴了爸爸和媽媽，他們也感到非常慶幸。

真是一場有驚無險的發燒。