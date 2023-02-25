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亡羊補牢

鄭安妮（紐約，人力中心中文學校）

讀了「亡羊補牢」這個成語故事後，我受到了很大的啟發。

這個故事說的是：從前有個人養了十幾隻羊。有一天他發現他的羊少了一隻，原來是養羊的屋子破了個洞。因為他沒有及時修補，羊就從那個洞跑掉了。他的鄰居告訴他趕快把洞補一下，但是他說，反正羊已經跑了，補洞也沒意思。

第二天早上，他發現又少了一隻羊，這時他才明白，鄰居講的話很有道理，於是他趕快把洞補好。從那之後，他的羊再也沒有走失。

這個故事告訴我們，犯了錯誤一定要及時糾正，才不致於一錯再錯。自己在學習上也一樣，當發現作業做錯時，就要及時改正，才能不斷進步。

陳葉靈（紐約，人力中心中文學校）

成語故事「亡羊補牢」講的是：有個人養了很多羊，有一天，他的圍欄破了個洞，一隻羊就跑掉了。鄰居跟他說：「快把圍欄修好吧。」但他不理會鄰居的勸告。

第二天，他發現又有一隻羊不見了。這時他才聽取了鄰居的建議，把洞修補好，他的羊便不再逃跑了。

這個故事告訴我們，受到損失時應立即補救，否則會嘗到更嚴重的後果。如果他在第一隻羊丟失後立即修復柵欄，就不會失去兩隻羊了。同樣，如果我們做錯事，就該聽取別人的意見、改正錯誤，才不會造成更壞的後果。

陳偉濤（紐約，人力中心中文學校）

成語故事「亡羊補牢」說的是：有一個人養了十幾隻羊。可是有一天關羊的屋子破了洞，羊從洞跑掉了。

鄰居提醒他趕快把洞補一補，但他覺得反正羊已經丟了，補洞沒用。第二天，他又發現少了一隻羊，才趕快把洞補好。

這個故事告訴我們：遇到問題要趕快解決，才不會吃更大的虧。以前我做數學作業時，總是「完成」就算了，永遠不會去檢查答案。

讀完這個故事後，我現在都會仔細檢查作業，發現做錯了就立即改正，這樣能幫助我獲得更好的成績。

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亞裔高中生自殺事件（上）

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