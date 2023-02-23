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活在天堂裡的孩子

戴以安（加州）

一九七九年，中國為了控制人口，進行了「一胎化政策」，規定一個家庭只能生一個孩子。因為中國是男性為主的社會，又有了這種政策，許多父母為了傳宗接代而更喜歡男孩，很多女嬰就被遺棄，送去孤兒院。

很快的，中國棄嬰現象讓孤兒院爆滿了，大多數都是女孩。「霍爾特」是一個協助從世界各地社區收養兒童的組織，他們的中國項目副總裁陳健說：「每天都有一、兩個孩子來到孤兒院，有時四、五個。孤兒院裡擠滿了孩子，許多時候，一張嬰兒床上睡了兩、三個女嬰。孤兒院人滿為患，資金不足，很快地成為感染的溫床。皮疹和疥瘡很常見，而且常常因為營養不良而加劇。」根據二○一八年聯合國的調查，中國有超過兩千萬名孤兒，數量在世界上僅次於印度

幸運的是，很多好心的外國父母決定收養這些棄嬰，給他們一個溫暖的家和快樂的童年。從一九九七到二○一七年，就有八萬個中國棄嬰被美國家庭收養。二○○五年後，中國除了讓美國人收養棄嬰，還開放給西班牙、加拿大、丹麥，以及更多的國家收養。

還有許多棄嬰因為有先天疾病，親生父母沒錢醫治，只好遺棄他們，養父母便出錢幫他們治療。領養家庭也鼓勵他們學中文，更支持他們回中國尋找親生父母。海外的中文學校也因為這些父母的要求，而開了專門給這些孩子上課的中文班。

十九歲的女子游泳選手瑪格麗特·麥克尼爾（Magaret MacNeil）就是在中國出生的，一歲時被加拿大安大略省倫敦市的一個家庭收養。她後來在世界泳聯錦標賽上贏得百米蝶泳金牌。這些原本被遺棄的孩子在美國以及其他的國家獲得了新生，成就非凡。

看到這麼多故事，不禁佩服這些不只是領養，還疼愛這些孤兒的美國人。這些父母也真的做到了「幼吾幼以及人之幼」，讓他們的孩子活在天堂裡。

加拿大 游泳 印度

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