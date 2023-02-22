冬天的樹，光禿禿，樹枝在凜冽寒風中瑟瑟發抖，還發出嗚—嗚—的嗚咽聲。

小狗波仔關切地問：「沒有樹葉，樹皮皴裂，這樹還活著嗎？」

「你要是注意觀察，就會發現它們還活著！」和他閒聊的不是鏟屎官蘇珊，而是松鼠灰灰。

蘇珊坐在露台上，含笑看著兩個小朋友。她剛剛領養了波仔。

冬天，樹林的景色和春夏秋不一樣，枝椏扶疏，白天可以看到樹頂上的藍天白雲，夜晚可以看到滿天星星和冉冉上升的月亮。蘇珊喜歡在晴天的時候坐在戶外曬太陽，接受大自然的賜予。

灰灰住在院子裡的大樹上，熟悉這裡的一草一木。他在前面跑，波仔跟在後面，聽灰灰給他介紹大樹、灌木、花花草草。

「我不能告訴你我們把家安在哪棵樹上」，他指指一片松林：「不過我可以告訴你，是其中的一棵，它們四季常青，枝葉茂盛，冬天也不落葉，把家安在松樹上更隱蔽、更安全。」

院子裡，常綠的植物可不只是松樹。灰灰蹦蹦跳跳來到一片綠油油的灌木前面：「這種灌木，俗稱北美杜鵑，即使是冬天，依然蒼綠，只是在零下氣溫中葉子會垂下，蜷縮著抵禦寒冷。我常常根據它的葉子狀態，判斷外面的氣溫，決定一天的行動計畫。你看它花蕾滿枝，像不像驕傲地吹著喇叭說：我不畏嚴寒！」

來到另外一種灌木前，灰灰說：「這是迎春花，早春時分，還沒有長葉子就先開花，為什麼？因為它在秋天之後就一直做準備啊，你看這些苞芽，鼓脹的是花蕾，扁一點的是葉蕾—院子裡的紫玉蘭也是這樣，它們爭先恐後在早春開花，趕上暴風雪 也不怕呢！」

灰灰告訴波仔，院子裡還有藍莓、黑莓和草莓，別看它們現在像枯枝敗葉，它們的根部是滋潤的，春天一來就會發芽，然後開花、結果。想到那些美味的果實，灰灰口水都流出來了，肚子骨碌骨碌響，冬天裡覓食不容易啊。

蘇珊叫了一聲：「波仔回來！吃點零食吧！」她撫摸著波仔：「沒有冬天的蓄勢待發，又哪有春天的綠意盎然、草長鶯飛？植物是這樣，動物也是這樣—你在動物庇護 所學會了與人類相處，和其他小動物相處，才能有今天的新生活。我們人類也是這樣啊，在任何困難的時候，頑強地做應該做的事、能做的事，做好準備，才能把握未來呢。」

小暖男波仔把腦袋埋在蘇珊懷裡親熱一番。他把蘇珊給他的零食分給灰灰：「吃吧，長一個蓬鬆的大尾巴，度過寒冬，迎接春天！」