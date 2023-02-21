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中國38歲「國寶級童星」陳晨傳驟逝 好友悲痛證實

雪中趣事

思邁（俄勒岡州，希望中文學校）

今天，我們這裡開始下雪了。妹妹是第一個發現下雪的人，「下雪了！真的下雪了！」她高興地跑來告訴我們。不一會兒，大家都看到了。窗外的雪花很美，它輕輕地落在地上。「我要到雪裡玩！」妹妹興奮地對爸爸說。

弟弟、妹妹和我都很快地穿上衣服，我們因為怕冷，三個人都穿上了好幾層褲子，還穿了長袖襯衫，並且套上厚厚的毛衣和外套，腳上也穿了一雙厚襪子。最後再戴上帽子、圍巾和手套，還穿上了靴子，全副武裝。妹妹大喊：「我等不及了！」終於，我們出門了。

我們到屋外時，雪已經下了很多。我們一看到雪就開始玩，互相打雪仗。不久，我們的身上全都是雪，幾乎被雪覆蓋了。「哈哈！」我大聲地對弟弟喊，朝弟弟扔一個又大又圓的雪球。過了一會兒，爸爸也來跟我們玩。我們常被雪球擊中，寡不敵眾，於是，我和妹妹組成一隊，爸爸則和弟弟組隊。然而，我和妹妹還是被打中許多次。

打完雪仗後，我們又去堆雪人。我們一起堆，互相合作，弟弟去拿石頭，妹妹去找胡蘿蔔。我們拿樹枝來當雪人的手臂，用胡蘿蔔裝飾成鼻子，石頭當眼睛，然後用樹枝畫一個笑臉；媽媽把她的圍巾戴在雪人的脖子上，爸爸也把他的帽子送給雪人。成功了！我們堆出了一個很可愛的雪人。

我們玩得很開心，很快就到了吃午餐的時間。我們吃得很快，這樣才有更多時間再出去玩雪！難得下一次雪，誰都不想錯過它，我們要玩個夠！

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