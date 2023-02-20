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同讀一本書

艾睿峰Eric Einsprch（俄勒岡州，春和學園）

上個月，我去了俄勒岡州波特蘭市的中國公園─蘭蘇園，因為那裡有中國農曆新年的活動。

公園裡有幾位來自摩特諾瑪縣圖書館的工作人員，他們向遊客分發宣傳小冊子，介紹今年的「Everybody Reads」。「Everybody Reads」是一項「大家同讀一本書」的活動，參加的人會讀同一本書，然後大家一起討論這本書。

今年的同讀一本書是《A Tale for the Time Being》，作者是Ruth Ozeki，她是一位住在不列顛哥倫比亞省沿海島嶼上的小說家。有一天在海灘上，她偶然發現了一個被沖上岸的凱蒂貓午餐盒，那是日本發生海嘯後漂過來的。在午餐盒裡，她發現了一本日記，裡面記錄了一位生活在東京、名叫Nao Yasutani的十六歲女孩戲劇般的生活。

故事看起來很有趣，所以我參與了這個活動。拿到這本書後，我還了解到這本書有中文版本，書名叫《不存在的女孩》。於是，我決定同時也閱讀中文版本，並用中文來討論這本書。

為了借到這本書的中文版，我去了波特蘭市中心公共圖書館，詢問圖書管理員是否有這本書？管理員告訴我，這本書只有二十冊，必須申請參與「同讀一本書」活動才能拿到這本書。他還告訴我，活動中沒有人為我翻譯。我告訴他，我會努力讀完這本中文書的。

幾天後，我去了另一家Woodstock圖書館借《不存在的女孩》。不巧，那天活動負責人不在，我無法借到這本書。但是，圖書館的工作人員告訴我，負責人會用郵件通知我來取書。第二天我果然收到了郵件，並從圖書館取到了這本書。

現在我已經讀完英語版，接下來我要開始讀中文版了。也許需要花很長的時間，但我會努力讀完這本書，並期待參與中文的討論。

圖書館 波特 俄勒岡州

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