前陣子，我讀了「熊和兩個朋友」故事，這個故事教會我：真正的朋友會站在你的身邊支持你。我相信這最終會發生在生活上，有些人是經過慘痛的教訓才明白這一點。

五年級的時候，我和一位女孩成為好朋友，當她對我傾訴她的問題時，我都會幫她，也會安慰她、鼓勵她。有一天，我和她談了我的問題，但她沒有聽我說話。之後的某一天，她的一個朋友告訴我，她從來沒有把我當成朋友，她只想引起別人的注意。

當我知道之後，我就不再接近她了。然後我告訴她：我開始結交新的朋友─那些願意聽我說話的朋友。

經過這件事之後，我才知道，每當遇到困難時，真正的朋友總是會在你的身邊。

李晶盈（紐約，鳴遠中文學校）

「龜兔賽跑」是一個關於烏龜和兔子比賽的故事。兔子認為烏龜速度太慢了，牠以很快的速度比賽，而烏龜卻剛剛開始。經過一段時間的奔跑，兔子看到烏龜落後，所以牠就休息了一下。又一段時間後，烏龜超越兔子，已經快到終點線，而兔子醒來試圖追趕烏龜時，烏龜已經抵達終點。緩慢而穩定，就是烏龜贏得比賽的原因。

這是我的經驗：有一次上體育課時，我們在玩跑步的遊戲。開始時，我跑得太快，所以我很累。然後我想起了「龜兔賽跑」的故事，於是我慢下來，這樣我的呼吸才不會亂掉，最終我贏得了比賽。

「龜兔賽跑」這個故事改變了我的認知。因為現在我知道快速並不總是最好的選擇，我也知道進展緩慢有時更有幫助。

「龜兔賽跑」這故事改變了我的做事方式，並在我的生活中給予幫助。