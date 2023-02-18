什麼是愛好？愛好是你喜歡、你自己想做的事情，愛好是生活中不可缺少的一部分。我有很多愛好，雖然有些愛好不是那麼擅長，但我仍喜歡它們。

我的愛好非常多樣化，比如踢足球 。每個星期日，我都會參加足球活動，而在每次的比賽中，隊友們團結發揮了最好的表現，讓我學會了團隊合作的重要性，正是這些讓我愛上踢足球！

我還喜歡打籃球。假期中或空閒時，我會約同學到公園打籃球。雖然打籃球節奏有點快，但我很享受比賽與活動帶給我的樂趣！

除了體育愛好，我也有文靜愛好。從小媽媽就讓我參加畫畫班，在老師的教導下，我漸漸喜歡上畫畫，偶爾會不自覺地拿起紙筆畫出我的想法與理念。在畫畫中，就像一個專為我自己設計的世界，讓我完全沉醉其中……。

愛好是多樣的，每個人都有自己的愛好。為我們的愛好努力吧！

鄭安妮（紐約，人力中心中文學校）

我的愛好有很多，比如：繪畫、聽音樂、唱歌、閱讀、運動、跳舞等等，但我最喜歡的是繪畫。

從三年級開始，我就喜歡繪畫。在學校的課程中，它絕對是我最喜歡的科目之一。繪畫擴展了我的想像力和創造力，從那以後，我畫得越來越好。有時，我對實物素描、有時我寫生、有時我只是著色。

繪畫有很多好處，它可以表達自己的創造力和個性，還可以使用繪畫來提高記憶力。繪畫幫助我將注意力從日常的煩惱中轉移，藝術讓我的大腦活躍起來，而不是整天無所事事。繪畫讓我著迷，我可以通過我的作品講述任何故事，我用紙和畫筆創造我想要的東西，並從中享受到無窮樂趣！

我喜歡繪畫，因為它可以讓我與人溝通，並通過我的作品表達我的想法和感受。

也許有一天，你也會受到我某一件作品的啟發。