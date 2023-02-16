每日清晨，在一聲聲「你好」、「Hello」、「Hola」的三種語言中，忙碌的一天就開始了。這三種語言中我最喜歡的還是中文。最盼望的是下午放學後的快樂時光，媽媽和我並肩而坐，書本為我們開啟了通往另一個世界的大門，帶著我的心靈去旅行。

詩句和文章沒有時間和空間的限定。我可以隨意遊走穿行其中。「兒童急走追黃蝶，飛入菜花無處尋。」簡短的兩句詩，就在我的腦海裡描繪出了一幅小畫。「牆角數枝梅，凌寒獨自開。遙知不是雪，為有暗香來。」我沒見過梅花，讀到這首詩以後，彷彿能聞到梅花和雪清新的味道。

漸漸地，透過閱讀，我認識了一些作家。老舍的文章有媽媽的家鄉味道，北京 的味道。他老人家的文章內容機智幽默，比如《姚蓬子先生的硯台》讓我一邊看一邊笑。汪曾祺的文章隨意漫談，富有詩意，感覺他就在聊我的身邊事。北京作家史鐵生的文章有對生命、命運和死亡的深刻思考，讓我對這些命題有了更深刻的理解，戰勝了恐懼心理，自己變得更加堅強。

這些作家們的風格雖然很不一樣，但是他們的文章都有一個共同的特點，那就是─他們善於捕捉生活中的小事、善於想像，並把零碎的趣事寫成條理清晰的文章。作家的眼睛可以觀察到普通人看不到的東西。

當心情不好的時候，書可以給我慰藉。練習寫作可以使腦子更有邏輯，可以鞏固、加深理解新學到的成語，我還可以通過寫作把自己內心深處的感受表達出來跟讀者分享。寫文章有一種滿足感，因為文字好像在聽我訴說自己的故事。寫作，是陪伴我長大的不離不棄的朋友。

我在長大，書架上的書在增多。心中模糊的夢想也越來越清晰，我的夢，作家夢。

我的夢想，揚帆啟航。