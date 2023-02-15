冰淇淋工廠／《冰淇淋女孩》系列之三

一會兒功夫，載著國王的大船出現了。船上還有大臣和僕人，還裝了許多雞蛋 、牛奶 和白糖。女孩見了，偷笑著：「想得美，又想吃冰淇淋！」

國王涎著臉對女孩說：「請坐上我的大船，去我的彩霞島上玩吧。」女孩說：「彩霞島不是你的，是大家的，所有人都能上彩霞島玩。」國王聽了，只得同意。女孩帶著母雞和奶牛，坐上了小船。

彩霞島到了，那炫目的光彩晃人的眼睛，那撲鼻的香氣讓人心曠神怡。島上長滿各種果樹，果樹上結滿各種果子，果子有各種顏色：橙子黃、橘子紅、蘋果 綠、葡萄紫、桑椹藍、蜜桃白裡透紅，還有從沒見過的水果有著從沒見過的顏色。開裂的石榴，一粒粒粉紅色的籽射出水晶的光、綠盈盈的梅子發出翡翠的光、深紅色的草莓泛出瑪瑙的光。所有水果散發的生命之光，匯成光的海洋。

女孩和母雞、奶牛快活地相擁一起，彩霞島的秘密終於找到了。

原來，那小船上散發的香氣來源於島上各種新鮮水果；那天邊不斷變化的彩霞，來源於島上萬千水果源源不斷所散發的不同顏色的生命之光。

女孩問國王：「你願意加入我的冰淇淋工廠嗎？」國王想到能吃冰淇淋，一百個願意。女孩就讓國王當工廠主任，大臣和僕人都成了工人。從此，島上有什麼水果，工廠就製造什麼水果口味的冰淇淋。譬如蜜桃冰淇淋、草莓冰淇淋、檸檬冰淇淋、芒果冰淇淋。每種冰淇淋都是精心製作的，譬如抹茶冰淇淋，就是用茶葉磨成粉做成的。

女孩還發明了甜筒冰淇淋，她先用雞蛋、牛奶和麵粉烘製成薄餅，再把薄餅折疊成杯子，用來盛放冰淇淋，這種新式冰淇淋深受各國遊客喜愛。

工廠主任成天跟著冰淇淋女孩轉，一天天過去，他漸漸不再像威嚴的國王，也不再像以前那樣貪婪自私，大臣和僕人也不再害怕他，甚至敢跟著冰淇淋女孩開他的玩笑。

當然，女孩不忘初心，仍會帶著母雞和奶牛周遊世界，返回彩霞島時，會分發禮物給工廠主任、大臣和工人。

(系列完)