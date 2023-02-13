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陳凱歌兒子陳飛宇「酒店開房」床照曝光 網譏「吳亦凡2.0」

加州華人熱衷玩樂高 升值潛力比黃金、股票還高？

電鍋

林芯宇（加州）

小小的電鍋，

「砰砰砰」地跳，

一會兒上，一會兒下，

就像爸爸熟睡的肚子，

「咻咻砰砰」地叫！

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倒滾水

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