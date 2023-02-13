我和媽媽都很喜歡吃各式各樣的甜點，像是巧克力、貝殼蛋糕，還有餅乾這類的食物。

當我們一起出門逛街買菜時，要是我想要買某一樣食品來吃，只要答應會分給媽媽一點「抽稅」，通常就能夠順利吃到。不過，有一次我向她請求買一樣點心時，媽媽出乎意料地拒絕了我！

在那個溫暖的下午，媽媽帶著我到超級市場買菜。一進到超市，冰涼的冷氣呼呼地吹在我們身上，讓我冷得發抖。我們推著購物車，瀏覽超市的食品區。看著五花八門的食物，聞著飄散在空氣中的蔬果香味，我頓時忘了冷氣的冰涼感，一邊尋找購物清單上的食物，一邊尋找容易說服媽媽買的點心。當購物車差不多半滿時，我瞄到了瑞士蓮巧克力球，我心想：「就是這個了！」由於媽媽秋冬季時都會買這種巧克力，所以我認為媽媽應該也喜歡！想著想著，我的口水都快要流出來了！我立刻轉頭指著巧克力問媽媽：「媽！可以買這個嗎？」接下來發生的事，彷彿是電影 慢動作一樣：我看見媽媽的嘴巴慢慢張開，看見她的手慢慢舉起，也看見她的眼睛骨碌骨碌轉著，看向那美味的瑞士蓮巧克力球。我以為她會說「好啊」，但媽媽脫口而出的竟是「算了吧！」

「算了吧」這三個字雖然簡單，卻讓我再次感受到冷氣冰涼刺骨的感覺，而且這次就連我的心也涼了。我實在不理解，為什麼媽媽不想買那個巧克力？這個疑問很快就被解答了，因為媽媽指著巧克力的價錢說：「這個巧克力一包十塊美元，不便宜，所以只有秋冬季時特價才會買。」看到我那失望的臉，她加了一句：「買別的吧！」這讓我恢復了一些精神，挑好另一個甜點後繼續購物。那天，我們並沒有帶著巧克力球回家，而是帶著巧克力葡萄乾。

現在回想起來，媽媽說的對，那包巧克力並不大，卻賣十塊錢，實在不划算。以後我也要學會比較商品的價錢，才能用最少的錢買到最好的東西；我也該反省反省一下，不要再那麼貪吃。不過，從這次被拒絕的經驗中，我意外得到另外的收穫：雖然被拒絕是一件不快樂的事，但是思考一下拒絕的原因後，我能夠理解別人。我想，這應該也是一件快樂的事吧！