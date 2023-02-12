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學中文的好處

林捷廷（紐約，慈濟人文學校）

學中文有很多好處，首先，我可以跟在台灣的家人說話和寫信，因為他們的英文都沒有很好，說中文可以讓他們更知道我在美國的生活。

此外，會說中文的話，我就可以幫助不懂英語的人，幫忙翻譯、解決問題，然後也可以交更多的朋友。

學中文的另一個好處，就是我可以在中餐館點菜或購買雜貨。有一次我去買珍珠奶茶時，因為我和那裡的店員都會說中文，這讓他們更容易理解，所以很方便，不會點錯。

儘管星期六我必須早起去中文學校，而且我有很多中文作業，但我還是覺得學中文挺好的！

張十禾（紐約，慈濟人文學校）

學中文有很多好處。像是溝通方便、增強社交能力和學習歷史。

開始學中文時，慢慢地就有辦法去跟台灣人、中國人以及其他講中文的人溝通。對這些人來說，有能力「聽說」跟「讀寫」這個語言，是一件非常重要的事情。學了中文就可以容易地點餐和買菜，並且在這塊土地成功地生活下去。

學中文也會幫助一個人發展他的社交和各種能力，以後有機會更能成功。把中文學起來，就有更多工作跟事業可以做了，像是幫公司翻譯或是當中文老師。

學中文的過程，我們會接觸到很多台灣和中國的文化。學了一陣子之後，就會知道更多這兩個國家的歷史。

所以，學中文不只是學中文字跟唸法，學這個語言的時候，也會學到歷史跟文化，這都會對社交和溝通能力有所幫助。

中餐館

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