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半月灣案槍手趙春利出庭沮喪哭泣 法官一度休庭

開張7月被盜7次 這家餐廳現在不收現金只刷卡

做客

劉美婷（紐約，人力中心中文學校）

方方是我在學校最好的朋友，星期天的早上，我和媽媽去方方家做客。

這天天氣很好，太陽公公剛出來，我們曬著太陽感覺又暖又舒服。我們帶了很多食物：有可樂、新鮮水果，還有餅乾和巧克力。

當我們到達方方家的時候，方方的父母已經在門口等我們了。我們說了聲「叔叔阿姨好！」方方的爸爸媽媽很開心，領著我們走進屋裡，然後方方帶我去她的房間，我們立刻玩起遊戲。玩了一會兒，我們就出來跟方方的爸爸一起看電視劇。

方方的媽媽忙著在廚房煮飯，她做了非常好吃的中國菜，還有我最喜歡的雞肉炒飯。我看見那麼多好吃的菜，滿屋飄香，饞得口水都快流出來了。我吃得很多，飽得都快站不起來了。

我對方方的媽媽說：「阿姨，您做的菜真好吃！下次您來我們家吧，我們做給您吃！」方方媽媽對我說：「謝謝你，你是個乖孩子！要是你喜歡，有空就來我家，我做給你吃！」我開心得連連點頭。

這個周末過得太高興了！

 吳昊龍（紐約，人力中心中文學校）

今天我和媽媽、姊姊一起去我們的朋友家做客。

到朋友家之前，我們先去一趟超市，買了一條魚、一塊牛肉、一個西瓜和其他水果，像是蘋果、橙子和葡萄等等。我們買了很多東西，提著大包小包向朋友家走去。

不久，我們來到了朋友的家。我的媽媽和他的媽媽也是好朋友。大家一起幫忙煮飯吃，由於大家都有幫忙做事，所以很快就做好飯菜了。

我們高興地一邊聊天一邊吃飯，聊天的興致比吃飯高。

吃完飯，我們就出去打羽毛球和玩飛盤。

我們一直待到十一點半才離開，當時已經很晚了。我們趕緊幫忙清理和收拾房子準備回家，我們都玩得很開心。

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