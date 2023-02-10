我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普圖推翻大選結果被調查 潘斯收傳票、可能作證

周末這樣玩／南加聖塔芭芭拉 哈利王子來安家

公園一角

Michael Lo（紐約，美蓓學校）

這是一個星期六的下午，我去了附近的公園。我發現那兒的人非常多，大家都跑到公園裡玩了。

我很好奇人們都在做什麼呢？我看到遠處有四個小朋友正在踢足球。突然有一個小朋友不小心摔倒了，他痛得大哭起來，旁邊一個小朋友立刻跑過去關心他，一邊問他有沒有事，一邊扶他起來。但是，另外一個小朋友卻在旁邊笑他，說他不該哭、不夠勇敢。我覺得那個小朋友是不對的，朋友應該互相幫助。

公園的另外一張長凳上，有兩個阿姨正在愉快地聊天，她們談得眉飛色舞，很開心的樣子，一位阿姨說得特別興奮。但當她們起身時，連自己的錢包掉到地上也沒有察覺，我急忙想跑過去告訴她們。這時，對面有一對姊妹正想走過馬路，突然有一輛自行車朝她們衝過來，因為騎車的人沒有專心騎車，自行車幾乎撞到了這對姊妹，幸好最後馬上煞車才停了下來。真的很幸運，沒有任何人受傷。我嚇了一大跳，還好什麼事都沒發生，我才放下心。

突然，耳邊傳來悠悠音樂聲，我順著聲音望過去，看見旁邊的草地上，有一台錄音機正播放著音樂，原來是一些老爺爺和老奶奶們，正專心地、慢慢地跟著節奏打太極拳。

哇，公園裡真的有很多精采故事在發生。人們各自忙著自己的事，他們有的很急、有的很悠閒，有的在休息，有的在運動，但大家看起來都很開心、快樂。雖然過程中或許會出點意外，有人不小心會受傷，但他們都很認真地在做自己喜歡的事，我想這就是所謂的「樂在其中」吧！

這天的公園真熱鬧，到處都可以聽到笑聲，處處皆可以讓人感到快樂。這個公園真是充滿了平凡又安穩的生活氣息。

足球

上一則

「水滸傳」被中國民眾投訴是毒小說 醜化女性又濫殺無辜 應移出教材

下一則

黎民

延伸閱讀

紐約旅展 台灣自行車遊吸睛「低碳環保」盡賞寶島之美

紐約旅展 台灣自行車遊吸睛「低碳環保」盡賞寶島之美
洛市去年車禍死亡20年新高 超速為主因

洛市去年車禍死亡20年新高 超速為主因
南加蒙市槍案現場封鎖 卻有人騎車硬闖

南加蒙市槍案現場封鎖 卻有人騎車硬闖
洛縣「小台北」槍擊案外案 現場封鎖卻有人硬闖進去

洛縣「小台北」槍擊案外案 現場封鎖卻有人硬闖進去

熱門新聞

抗SARS台大胸腔科醫師廖永祥癌逝多年，他的女兒廖翊安（左）與妹妹廖翊如（右）規畫策展「老爸的時空膠囊」，更在展場打造當時廖永祥生前房間，傳達對父親的思念。（中央社/廖永祥醫師生命教育協會提供）

父女版「P.S.我愛妳」名醫癌逝 留時空膠囊給前世情人

2023-02-05 16:34

該不該管閒事？

2023-02-05 02:01

錦囊妙計

2023-02-03 02:00

最後一道咖哩雞

2023-02-03 02:01
年輕的高級妓女。Alexandre Francois Xavier Sigalon（1787-1837）畫作。

燕南飛

2023-02-06 02:02

珍珠丸子兩代情

2023-02-07 02:01

超人氣

更多 >
關於社安金這7件事 所有女性都應該知道

關於社安金這7件事 所有女性都應該知道
收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露
美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途
拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘

拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘
金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位