這是一個星期六的下午，我去了附近的公園。我發現那兒的人非常多，大家都跑到公園裡玩了。

我很好奇人們都在做什麼呢？我看到遠處有四個小朋友正在踢足球 。突然有一個小朋友不小心摔倒了，他痛得大哭起來，旁邊一個小朋友立刻跑過去關心他，一邊問他有沒有事，一邊扶他起來。但是，另外一個小朋友卻在旁邊笑他，說他不該哭、不夠勇敢。我覺得那個小朋友是不對的，朋友應該互相幫助。

公園的另外一張長凳上，有兩個阿姨正在愉快地聊天，她們談得眉飛色舞，很開心的樣子，一位阿姨說得特別興奮。但當她們起身時，連自己的錢包掉到地上也沒有察覺，我急忙想跑過去告訴她們。這時，對面有一對姊妹正想走過馬路，突然有一輛自行車朝她們衝過來，因為騎車的人沒有專心騎車，自行車幾乎撞到了這對姊妹，幸好最後馬上煞車才停了下來。真的很幸運，沒有任何人受傷。我嚇了一大跳，還好什麼事都沒發生，我才放下心。

突然，耳邊傳來悠悠音樂聲，我順著聲音望過去，看見旁邊的草地上，有一台錄音機正播放著音樂，原來是一些老爺爺和老奶奶們，正專心地、慢慢地跟著節奏打太極拳。

哇，公園裡真的有很多精采故事在發生。人們各自忙著自己的事，他們有的很急、有的很悠閒，有的在休息，有的在運動，但大家看起來都很開心、快樂。雖然過程中或許會出點意外，有人不小心會受傷，但他們都很認真地在做自己喜歡的事，我想這就是所謂的「樂在其中」吧！

這天的公園真熱鬧，到處都可以聽到笑聲，處處皆可以讓人感到快樂。這個公園真是充滿了平凡又安穩的生活氣息。