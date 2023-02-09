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我心中的世外桃源

黃雲鏘（紐約華僑中文學校）

我心目中的世外桃源，是一個能讓我遠離世俗的完美世界。學校給予學生的壓力，長輩對於我們的期待，以及我對於未來的迷茫，皆是我想逃離的原因。

我理想中的世界，是一個與現實區別不大的世界。那裡的一年四季分明，是一個沒被破壞過、依舊完整的地球。到處都有山、有水、有草原、有新鮮的空氣，和令人難以忘懷、值得被一輩子銘記的奇幻景色。

春天，是萬物復甦的季節，到處開滿了鮮花，色彩繽紛，宛若一個屬於精靈的世界。

經過一片花海時，香氣撲鼻，令人深陷其中，難以自拔。同時也能聽見森林裡河流悅耳的笑聲，讓人想要接近。那清澈的河水，才是真正的生命之源。

夏天，「出淤泥而不染，濯清漣而不妖」的蓮花也盛開了。挺拔粗壯的參天大樹上，枝繁葉茂，宛如一把巨傘，供人乘涼。沁涼的河水，是人們的避暑聖地，總有陸陸續續的人來游泳。當太陽下山的時候，夕陽的餘暉照在人們的臉龐，形成了極為溫馨的一幕。那幸福的時光彷彿永遠定格在這一刻。

秋天，微風吹過，世界也被蓋上了紅黃橙這三種顏色。

大樹雖在，但人們記憶中那些為我們遮風擋雨、遮天蔽日的巨傘已然不在。滿地都是從上翩翩飄落的葉子，這一地的紅黃橙綠也代表成熟的信號。

樹上結實纍纍的果子，園裡茂盛的蔬菜，以及稻田裡沉甸甸的金黃稻穗，都到了收穫的時刻。秋天，正是我們豐收的季節。

冬天，寒風凜冽，鋪天蓋地的雪花落下，銀光耀眼，白雪晶瑩，彷彿一幅畫。這是我們一年中唯一能夠接觸到雪的時候。打雪仗、滑雪、堆雪人，皆是我們的選擇。在這季節，雖冷，但快樂。

我並沒有什麼遠大的志向，只想平平淡淡、怡然自得地度過一生。吃穿不愁，有人陪伴，足矣。也許有人會說我胸無大志，但我並不在意，「與其一生供人閒話，不若半生任我逍遙，管他世情冷眼，不向此間低眉」。這就是我理想中的樂土，一個屬於我的烏托邦。

現實中雖然很難實現，但我們還是要保有夢想。

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