如果我可以選擇一個年齡階段來生活，我想要回到我八到十歲的時候。

我的選擇有兩個原因，第一個就是因為那時候沒有很多壓力。現在，我每天需要做功課、練習小提琴、複習數學等等，但在我八歲的時候完全沒有那種壓力，每天只要練習一點點小提琴就可以了。當時我有很多時間看電視、打電動，但我現在只有星期六和星期天才可以玩，大部分的時候都在做功課。

我不喜歡當年齡更小的小孩，因為他們都很傻，對很多東西都不了解。記得五歲的時候，我想要學一個東西，但是沒有人會告訴我，因為我太小了。我真的很討厭別人不告訴我事情，所以我不想要回到那麼小的年齡，我不想要當一個我討厭的人。

我也希望去三十多歲的時候看看，這樣我就可以知道我長大後的職業是什麼。

每一年我都會更換我喜歡的學科，因為一直換，我似乎永遠都不知道我想做什麼。如果別人問我長大後想要做什麼，我會說我想當醫生。雖然我並不是那麼想，但如果不回答這個問題，可能會讓人覺得我沒有理想。其實，不知道長大以後會做什麼是很可怕的，特別是因為我有很多壓力。如果我當不了一個很成功的人，那怎麼辦？真是很可怕！

當一個很成功的人很有壓力，關於這點我想要再講一些。小時候，父母會告訴我，他們進了一所很好的大學，有了很好的成績，所以能在很有名的公司工作。我現在的成績還可以，但是沒有超級好。我很粗心，一有時間就看漫畫，這不是好學生的習慣，我心知肚明。但是因為我有壓力，這樣做可以幫助我紓解壓力。然而，父母看見我看漫畫，就會告訴我需要更用功，可是我越用功就越有壓力......。

如果我能知道我三十多歲是怎麼樣，或許就能減輕不少壓力了吧。