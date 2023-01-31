新的一年已經到了，過年期間我們全家人都很高興，因為新年是每個人都很期待的節日，人人都會選擇不同的方式去慶祝。

幾乎每一年，爸爸和媽媽都會帶我和弟弟去看百老匯 的表演，這算是我們慶祝新年的其中一個節目。

每年我們全家都會去曼哈頓 看很多東西。我最喜歡的是在Radio City的表演。這個表演是非常受歡迎的，每年都有很多人排著長長的隊去看。記得去年，我們排了大約一個小時才買到票，這個表演真的精采極了！

在舞台上，會有很多男男女女跳著優美的舞蹈，還有很多不同的舞台背景，配合不同的快慢音樂，真的令人陶醉。

一開始我最喜歡他們唱聖誕老人的歌，接著說一些開場白，接著是泰迪熊和小朋友，他們就跟著聖誕老人去挑禮物了。這幾個部分都是我百看不厭的。

看完表演後，我們去洛克菲勒中心溜冰。我很喜歡溜冰，記得去年溜冰時，我很不熟練，一直跌倒，但我沒有放棄，一次次跌倒又一次次站起來，不停地學著往前滑。其實弟弟也和我一樣，但我們都很勇敢，跌了又起，起了又跌，但就是不放棄。

媽媽在場外看著我們，哈哈哈大笑我們的笨動作。我們滑了很長時間以後，大家又累又餓，看到有個餐館在旁邊，我們就拉著爸爸媽媽飛奔過去找東西吃。

因為新年，有很多人出來玩，我們再度排進長長的隊伍裡，終於吃到我最喜歡的漢堡。我一邊吃一邊看著人來人往的街道，新年真的很熱鬧！雖然很多店鋪都沒營業，有些可惜，但我們還是做了很多喜歡做的事情，最後還買了幾個彩色大氣球回家！

我希望每年都可以做同樣的事來慶祝新年，還希望新的一年開始後，每個人都可以健康快樂、遠離病毒。

我要繼續努力學習，爭取好成績，讓我可以進入很好的學校學習。

希望疫情 快點結束，這樣我們就可以自由地到處去遊覽參觀。我們要為自己的未來，還有世界的和平發展繼續努力，爭取為社會做出一些貢獻。