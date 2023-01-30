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數位支付系統主動要小費 遇通膨…消費者難認同

美中2025年開戰？胡錫進：美軍嚇唬不了中國

春圖

陳思（北卡羅萊納州）

【春】花香風送溫暖，

【草】上露珠亮閃閃。

【發】覺大雁向北飛，

【芽】冒出土葉兒展。

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